Армянский военный погиб на границе с Азербайджаном

23 апреля 2023, 16:47

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Артем Погосян погиб на армяно-азербайджанской границе, по предварительным данным, от выстрела со стороны Азербайджана, заявило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций армянских военных, расположенных около села Сотк Гегаркуникской области. Военное ведомство Азербайджана опровергло эти сведения.

Военнослужащий Артем Погосян погиб сегодня около 11.50 (10.50 мск) на позиции, расположенной около Сотка, сообщило Минобороны Армении. По предварительным данным, Погосян получил смертельное огнестрельное ранение "в результате выстрела со стороны противника", говорится в сообщении на русском языке, опубликованном на сайте Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана опровергло версию о гибели армянского военного в результате обстрела с азербайджанской стороны. "Распространенная в армянской прессе информация о гибели армянского военнослужащего якобы в результате огня, открытого подразделениями азербайджанской армии в Зодском направлении Басаркечярского района (бывший Варденисский район Гегаркуникской области Армении. – Прим. "Кавказского узла"), является ложной и носит дезинформационный характер. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в обнародованное заявлении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, около села Сотк Гегаркуникская область Армении граничит с Кельбаджарским районом (армянское название Кельбаджара – Карвачар), перешедшим под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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