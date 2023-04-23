Приговор азовскому чиновнику отменен из-за нарушений

23 апреля 2023, 14:51

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Чиновник администрации Азова Николай Юхнов необоснованно был признан виновным в превышении полномочий, указал кассационный суд в Краснодаре и направил дело на пересмотр, постановив освободить осужденного под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа 2021 года суд приговорил к четырем годам колонии директора Департамента имущественно-земельных отношений администрации Азова Николая Юхнова. Чиновник незаконно передал в частную собственность принадлежащие государству земельные участки площадью 15 гектаров, ущерб составил 48 миллионов рублей, решил суд. Юхнов был признан виновным по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Николаю Юхнову, указав на нарушения, допущенные судом первой инстанции, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Ранее защита Юхнова добилась возвращения дела в суд первой инстанции, но в октябре 2022 года такой же приговор вынесен повторно. Защита вновь обжаловала приговор, заявив о процессуальных нарушениях в ходе рассмотрения дела. В частности, адвокат указал, что Юхнов находился в отпуске и часть постановлений о передаче земельных участков не согласовывал. Защита просила прекратить уголовное дело в связи с истечением срока привлечения к ответственности, пишет издание.

Жалобу на приговор Юхнову рассматривал 11 апреля Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, указано в карточке дела, размещенной на сайте этого суда. Карточка дела обновлена 20 апреля, к ней прикреплен текст кассационного определения.

В числе нарушений, допущенных в суде первой инстанции, суд указал, что согласно материалам уголовного дела, Юхнов подписывал договоры аренды и купли-продажи земельных участков в соответствии со своей должностной инструкцией.

"То есть указанное относилось к его прямым должностным обязанностям, о чем прямо указано в приговоре, в то время как статья 286 УК РФ предусматривает совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, то есть совершение действий не предусмотренных его полномочиями", - говорится в судебном акте.

Допущенные судом первой инстанции нарушения повлияли на исход дела, что является основанием для отмены приговора, решил суд. "Поскольку суд апелляционной инстанции данные факты оставил без внимания, подлежит отмене и апелляционное определение, а материалы дела - направлению на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в кассационном определении.

Также судебная коллегия постановила "избрать осужденному меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи", отмечается в решении суда.

Напомним, Николай Юхнов проходил также по одному делу с главой администрации Азова Владимиром Ращупкиным. По версии следствия, в 2018 году они незаконно передали в частную собственность участок площадью 17 гектаров. После этого земля была разделена на новые участки, на них были построены дома, а на всей площади возник коттеджный поселок.

В октябре 2022 года суд приговорил Ращупкина к 3,5 года лишения свободы условно и на два года запретил ему занимать должности "в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий". Однако Владимир Ращупкин продолжил работу на посту главы администрации.

В феврале стало известно, что Ростовский облсуд отменил приговор Владимиру Ращупкину и направил его дело на новое рассмотрение.

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