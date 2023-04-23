Больница. Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 апреля 2023, 12:58

Санврачи связали рост заболеваемости корью в Дагестане с отказами от прививок

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В Дагестане корью заразились 188 человек, все они не были привиты, сообщил глава республиканского управления Роспотребнадзора. Рост заболеваемости корью в регионе связан с отказами от вакцинации, указал он.

Как писал "Кавказский узел", с начала года в Махачкале зарегистрировано 65 случаев заболевания корью, тогда как в 2022 году таких случаев не было совсем, сообщил 6 апреля и. о. мэра Ризван Газимагомедов. Из 65 заболевших 63 человека не были привиты либо не имели сведений о своих прививках, отметил глава города. В Дагестане участились случаи заболевания корью, специалисты называют основной причиной этого отказ родителей от вакцинации детей, сообщил в тот же день глава республики Сергей Меликов, не озвучив данных о числе заболевших.

Корь – острое вирусное заболевание с высоким уровнем заразности (приближающимся к 100%). Оно сопровождается высокой температурой, воспалением в полости рта и дыхательных путях, конъюнктивитом и сыпью. Источником инфекции является больной человек, инфекция передается воздушно-капельным путем. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори умерло 110 тысяч человек, большинство из которых - дети в возрасте до пяти лет, сообщил "Медпортал".

По данным управления Роспотребнадзора на 20 апреля, в Дагестане зарегистрировано 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Все заболевшие не были привиты, сообщил руководитель ведомства Залимхан Омариев.

Причиной роста заболеваемости корью в Дагестане являются отказы от вакцинации, сказал он. "На сегодняшний день эпидемиологическую ситуацию по кори в республике я бы охарактеризовал как напряженную, но контролируемую. Речь на самом деле даже не о числе случаев заболевания, хоть это и важная характеристика, а именно о том, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться", - цитирует сегодня Омариева РИА Новости.

По словам Залимхана Омариева, в республике ежедневно регистрируются случаи заболевания корью, но при этом удалось не допустить вспышек инфекции в детских садах, школах и домах-интернатах. "Это, пожалуй, наиболее значимая характеристика эпидемического процесса, которая позволяет нам говорить, что эпидемиологическая ситуация контролируемая", – приводит его слова агентство.

Напомним, в 2018 году корью заболели в Дагестане 280 человек, в 2017 году - 99. При этом за первые 3,5 месяца 2019 года в республике было зарегистрировано 102 случая кори, в основном у детей, не привитых из-за отказов родителей.

В Дагестане также значительно выше, чем в среднем по стране, заболеваемость полиомиелитом, сообщила в марте заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы. По ее данным, на конец февраля в республике более 18 тысяч детей не получили прививки из-за отказов родителей.

В январе и феврале число детей, не привитых от полиомиелита, в том числе из-за отказов родителей, выросло в Дагестане на 6,9 тысячи, сообщили "Кавказскому узлу" в Роспотребнадзоре. В 2022 году в республике полиомиелит был заподозрен у более 30 детей, чьи родители отказались от прививки, рассказали врачи.

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Примечание:

"Карантин из-за кори введен в двух детских больницах Махачкалы", "Дагестанские артисты поддержали кампанию по вакцинации против гепатита А", "Суды по искам волгоградских антипрививочников выявили несовершенство законодательства".

Автор: "Кавказский узел"

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