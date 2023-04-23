Сотрудники Минкультуры Южной Осетии столкнулись с трудностями из-за неисправных служебных машин

23 апреля 2023, 11:17

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Из-за неисправных служебных машин сотрудники Минкультуры Южной Осетии не могут провести мониторинг состояния памятников в некоторых селах республики, рассказала руководитель одного из отделов ведомства Лариса Багаева.

Сотрудники отдела охраны исторического и культурного наследия министерства культуры Южной Осетии проводят инспекционные поездки по районам республики для изучения состояния памятников. Однако эта работа осложняется тем, что часть служебных машин находится в неисправном состоянии.

"Транспортное средство отдела в неисправном состоянии, но по мере возможности мы проводим плановые мониторинговые поездки в районы", – сказала руководитель отдела Лариса Багаева, слова которой 22 апреля привело информагентство "Рес".

В текущем году сотрудники отдела осмотрели памятники в селах Чех, Тигуа, Куернет. "В церкви села Чех летом 2022 года сгорело перекрытие. Оно заменено, но территорию вокруг памятника надо убрать", – рассказала Багаева.

Реестр исторических и культурных памятников Южной Осетии включает более 1400 объектов, указано на сайте администрации президента Южной Осетии.

"Кавказский узел" также писал, что власти Южной Осетии ранее неоднократно жаловались на проблемы с техникой. Так, 4 мая 2022 года в Ленингорском районе Южной Осетии из-за обильных дождей вышла из берегов река Ксан и размыла мосты и дороги. В результате жители 15 сел оказались отрезаны от внешнего мира. Местные власти заявили, что не могут приступить к восстановительным работам, так как нет исправной техники, парк которой не обновлялся около 15 лет.

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