Прокуратура начала проверку после трехдневного отсутствия водоснабжения в Новороссийске

23 апреля 2023, 10:22

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Сотрудники прокуратуры Краснодарского края начали проверку, в ходе которой выяснят, есть ли вина чиновников и сотрудников водоканала в том, что жители Новороссийска на три дня остались без водоснабжения, сообщило ведомство.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по жалобам жителей Новороссийска на трехдневное отсутствие водоснабжения.

"Прокуратурой города организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям органам местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации, результаты проверки поставлены на контроль", – привела 22 апреля на своем сайте "Наша газета. Новороссийск" сообщение пресс-службы краевой прокуратуры.

Водоснабжение в Новороссийске было прервано 18 апреля из-за ремонта водопровода, питающего город. После завершения работ на городских сетях случилась авария. По этой причине воду не дали вовремя. 21 апреля городские власти отчитались, что подача воды возобновлена но некоторые горожане, в частности жители Южного района, пожаловались, что в их дома по-прежнему нет воды, передал "Краснодар Онлайн".

На время отсутствия подачи воды, властям Новороссийска пришлось привлечь частных водовозов для подвоза воды горожанам. По данным пресс-службы местного водоканала он располагает только одной "водовозкой", сообщило 22 апреля издание "Новороссийский рабочий".

"Кавказский узел" также писал, что ранее перебои с водоснабжением Новороссийска из-за аварий на Троицком групповом водопроводе происходили неоднократно. 12 августа 2019 года поломка на водоводе привела к отключению от водоснабжения Новороссийска, Геленджика, Крымска и нескольких близлежащих населенных пунктов.

На проблему с водоснабжением жаловались жители и других городов Краснодарского края. В частности, 13 августа 2020 года жители Геленджика заявили, что власти не реагируют на просьбы решить проблемы с подачей воды. Решением проблемы может стать строительство водовода или водозабора, но в краевом бюджете на это нет денег, пояснили чиновники.

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