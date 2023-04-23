Житель Ростовской области обвинен в дискредитации армии

23 апреля 2023, 06:39

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Дело Андрея Петрикауса, обвиняемого в дискредитации российской армии, поступило на рассмотрение в Красносулинский районный суд.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля стало известно о том, что житель Ростова-на-Дону из-за публикации в соцсети заподозрен в дискредитации российской армии.

Житель Ростовской области Андрей Петрикаус обвинен в дискредитации российской армии. Административный протокол в отношении ростовчанина поступил на рассмотрение Красносулинского районного суда, пишет 22 апреля "ОВД-Инфо"*.

На сайте суда дата рассмотрения дела Андрея Петрикауса не указана.

Напомним, 4 марта 2022 года в Кодекс об административных нарушениях России была добавлена статья 20.3.3 - за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье КоАП. Максимальным наказанием по ней для граждан является штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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