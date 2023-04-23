23 апреля 2023, 04:43

Дошло до суда дело обвиняемых во взяточничестве 26 сотрудников ростовского ДПС

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Уголовные дела 26 сотрудников ДПС из Ростовской области, которые обвиняются в поборах с водителей, дошли до суда, им смягчили обвинение.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД в 2017–2020 годах систематически получали взятки от водителей на трассе "Дон" в Аксайском районе, сообщило МВД. Силовики задержали 26 человек, в том числе десять действующих сотрудников полиции, всего подозреваемые незаконно получили более 14 миллионов рублей, заявил Следком. В апреле 2022 года стало известно, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по данному делу 18 человек, еще семеро отправлены под домашний арест.

Дела 26 сотрудников ДПС из Ростовской области, обвиняемых в получении взяток с водителей, дошли до суда. При этом им смягчили обвинение - часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупной размере) заменили на часть 5 той же статьи (получение крупной взятки группой лиц, сопряженное с вымогательством), пишет 22 апреля 1rnd.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Кроме того, силовиков не стали обвинять по статье о создании организованной преступной группы, информирует 161.ru.

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Примечание:

"Смягчен приговор ростовскому адвокату Наталье Сахаровой", "Ростовский прокурор получил условный срок за взятку", "Утвержден приговор ростовским силовикам по делу о взятке".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 апреля 2023, 03:45

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