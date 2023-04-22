Отсутствие связи с Джейхуном Салаховым обеспокоило его семью

22 апреля 2023, 12:04

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Семья Джейхуна Салахова, которого азербайджанские правозащитники признали политзаключенным, уже неделю не имеет с ним связи, что может указывать, что он помещен в карцер или имеет проблемы со здоровьем, рассказала его супруга Кямаля Мамедова. Администрация исправительного учреждения обязана сообщать родным, если заключенный заболел или помещен в карцер, отметил правозащитник Эльшан Гасанов.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева. После ареста подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова, в городе прошли массовые протесты, участники которых выразили недовольство работой Велиева. В митинге 10 июля 2018 года приняли участие около 200 человек. Акцию разогнали, при этом погибли двое полицейских. По делу о беспорядках было осуждено около 60 человек. При этом Велиева еще в августе 2018 года освободили от должности главы администрации Гянджи.

16 августа 2021 года был зачитан приговор Сафарову и другим 9 обвиняемым в причастности к покушению на главу Гянджи. Суд приговорил Сафарова к пожизненному заключению, а остальных фигурантов на сроки лишения свободы от 18 до 20 лет, в том числе Салахова – 19 годам заключения. 13 сентября 2021 года осужденные по "Гянджинскому делу", в том числе Джейхун Салахов, обжаловали приговор.

После вступления в силу приговора в апреле 2022 года Джейхун Салахов был заключен в колонию №7, рассказала его супруга Кямаля Мамедова. "С тех пор Джейхун стабильно звонил домой каждое воскресенье и среду. Но после того как он позвонил в прошлое воскресенье, от него нет никакой информации нет. Джейхун не позвонил ни в среду, ни в четверг, вообще до сегодняшнего дня от него нет звонка", – рассказала Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 21 апреля она обратилась в колонию №7, на горячую линию аппарата омбудсмена, а также в Пенитенциарную службу Азербайджана, чтобы выяснить, что с ее супругом.

"Мне обещали навести справки и ответить. Но никаких результатов нет. На горячей линии Пенитенциарной службы сегодня сказали, что дать конкретный ответ смогут только после праздников (21-24 апреля в Азербайджане праздничные дни по случаю Рамадана)" – продолжила Мамедова.

Она полагает, что ее мужа, возможно, заключили в карцер, или у него возникли проблемы со здоровьем. "Если Джейхун не позвонил, значит, что-то с ним случилось. Если бы с ним все было в порядке, то обязательно позвонил бы, тем более что сейчас праздничные дни и обычно в этот период заключенным позволяют делать внеочередные звонки. Возможно, его заключили в карцер, хотя я даже не могу представить, за что его могли бы наказать. Он, будучи законопослушным человеком соблюдает правила пенитенциарного учреждения. Или же Джейхун серьезно заболел. Но в таком случае, пусть хотя бы скажут, что с ним", – отметила Мамедова.

Она заявила о невиновности ее супруга. "Джейхуна посадили только за то, что мы семейно дружили с семьей Юниса Сафарова.

Юнис во время суда заявил, что действовал в одиночку, но моего супруга приговорили к 19 годам заключения. То, что мой муж не виноват, подтвердили и правозащитники, признав его и других осужденных вместе с ним лиц, кроме Сафарова, политзаключенными", – сказала Мамедова.

Она также посетовала на затягивание рассмотрения кассационной жалобы. "Верховный суд только в июне будет рассматривать их дело. Люди пять лет уже находятся в заключении, а Верховный суд так и еще не рассмотрел их кассационные жалобы", – отметила Мамедова.

В случае заключения осужденных в карцер или их болезни, администрация пенитенциарного учреждения обязана ставить в известность членов его семьи, отметил сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

"Однако на практике часто, помещая заключенных в штрафную камеру, его родственникам об этом не сообщают. И это же является еще одной формой наказания. Что конечно же нарушение закона", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил, что Салахов признан политзаключенным. "В этом деле преступление совершил Юнис Сафаров. Остальные привлеченные – это лица, которые были его знакомыми, или когда-то имели бизнес-контакты. Кроме Сафарова, остальных фигурантов дела мы признали политзаключенными", – пояснил Гасанов.

В связи с выходными праздничными днями получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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