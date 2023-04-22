Армавирцы пожаловались на длительное отсутствие газа в их домах

22 апреля 2023, 09:29

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Жители Старой Станицы в Армавире пожаловались, что в их домах около недели уже отсутствует газоснабжение, из-за чего они также остались без тепла и горячей воды. Станичники подали жалобу в прокуратуру и подготовили иск в суд.

По словам жителей Старой Станицы в Армавире, газоснабжение в их домах отсутствует с 17 апреля . При этом ресурсоснабжающая организация изначально заявила, подача газа будет прекращена на короткое время в связи с ремонтом.

"Было указано, что газа не будет только 17-го числа, и с 09.00 до 17.00. Но газ не появился ни 18-го, ни 19-го", – рассказала местная жительница Марина Варшавская на кадрах видеорепортажа телеканала "Кубань 24", который опубликован на его сайте вечером 21 апреля.

На кадрах видео показано скопление людей, которые стоят на улице. Слышны возмущенные возгласы, обстановка накаленная.

Телеканал уточнил, что без газа остались более семи тысяч человек. "У нас четверо детей маленьких, и мы готовим на костре", – заявил другой местный житель.

Из-за отсутствия газа жители Старой Станицы остались без горячей воды и отопления. "Спим в свитерах, а вчера еще и свет отключили. Потому что мы сидели все на обогревателях. Начал мигать свет, и все", – рассказала на видео еще одна жительница станицы.

По словам станичников, они неоднократно обращались в ресурсоснабжающую организацию с вопросом, когда возобновится газоснабжение, но им не назвали сроков. Сотрудники администрации Армавира помогли армавирцам составить жалобу в прокуратуру на действия компании, отвечающей за поставку газа. Также они подготовили иск в суд, передал телеканал.

На сайте администрации Армавира на 09.25 мск 22 апреля нет комментариев относительно жалоб жителей Старой Станицы на длительное отсутствие подачи газа. При этом на сайте администрации 21 апреля были опубликованы как минимум восемь сообщений, в том числе о развитии инфраструктуры.

"Кавказский узел" также писал, что жители Армавира жаловались на проблемы с газоснабжением и ранее. Так 6 июня 2021 года армавирцы обратились к президенту России Владимиру Путину. Они заявили, что газовщики без предупреждения отключили газ в их домах, требуя заплатить крупную сумму за договора техобслуживания, в результате чего люди лишились горячей воды, и возможности приготовить пищу.

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