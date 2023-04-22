Силовики в Абхазии сообщили об изъятии 40 майнинг-ферм

22 апреля 2023, 05:42

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Абхазские силовики продолжили рейды по поиску и конфискации оборудования для майнинга, за неделю им удалось изъять 40 единиц оборудования, а с начала февраля - более 1600 единиц.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии регулярно случаются аварии на электросетях и вводятся веерные отключения. Проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют, заявила компания "Черноморэнерго". В конце марта 2022 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют. 26 февраля абхазские силовики отчитались о том, что менее чем за месяц изъяли 1050 аппаратов для майнинга, а 19 марта - об изъятии 22 единиц аналогичного оборудования в пяти населенных пунктах.

Согласно принятому закону, незаконное потребление электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за каждый киловатт мощности подключенного к электросетям оборудования, а на должностных лиц - в размере одной тысячи МРОТ.

Министерство внутренних дел Абхазии отчиталось об итогах очередной операции по поиску и изъятию оборудования для майнинга. За неделю силовики изъяли 40 единиц оборудования, из них в Очамчыре - 37 аппаратов, в Гагре - два, в Сухуме - один, пишет 21 апреля "Апсныпресс".

Проверки также были совершены по адресам в Сухумском, Ткуарчалском, Гагрском и Гулрыпшском районах, где ранее были выявлены нарушения. На этот раз майнинг-оборудования там найдено не было.

Всего с начала февраля по 20 апреля в Абхазии обследованы 832 адреса, выявлено и изъято 1629 единиц майнинг-оборудования, сообщает "Апсадгьыл-Инфо".

Напомним, что из-за дефицита электроэнергии в Абхазии регулярно вводятся веерные отключения электроэнергии. К примеру, С 26 марта жителям в целях экономии отключали свет на три часа в сутки. Ограничения были отменены 4 апреля.

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