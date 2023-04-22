Билеты на этап "Формулы-1" в Баку приобрели граждане более 100 стран мира

22 апреля 2023, 03:45

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10 из 12 трибун Гран-при Азербайджана "Формулы-1" полностью забронированы, в том числе самая большая и популярная у зрителей трибуна "Абшерон", билеты приобрели граждане более чем 100 стран мира, сообщила операционная компания Baku City Circuit.

Как писал "Кавказский узел", победителем бакинского этапа "Формулы-1" в 2022 году стал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.

Организаторы бакинского этапа гонок "Формулы-1" сообщили о том, что на 10 из 12 трибун полностью распроданы билеты, в том числе на наибольшую и самую популярную у зрителей трибуну "Абшерон", пишет 21 апреля oxu.az.

По данным операционной компании Baku City Circuit (BCC), в этому году гонки посетят болельщики из более чем 100 стран - это самый высокий показатель за всю историю проведения Гран-при Азербайджана.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 28-30 апреля в Баку, пишет Trend.

Впервые этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" состоялся в Баку в 2016 году и проходил ежегодно по 2019 год. В 2020 году из-за пандемии коронавируса этап гонок в Баку сначала перенесли, а затем отменили. В 2021 году гонки прошли без зрителей в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Ранее жители столицы Азербайджана выражали недовольство неудобствами, которые возникли при подготовке и проведении гонок, и называли траты на их проведение напрасными. Сомнения в экономической целесообразности расходов на проведение гонок выражала и азербайджанская оппозиция.

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