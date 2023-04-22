Сотрудники строительной компании на Кубани обвинены в мошенничестве на миллиард рублей

22 апреля 2023, 02:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Краснодаре передано в суд дело руководителя и работников строительной подрядной организации, которые обвиняются в обмане 127 покупателей недвижимости на миллиард рублей.

Дело об обмане 127 человек рассмотрит Прикубанский районный суд Краснодара.

По данным следствия, в течение двух лет руководитель строительной компании и два ее сотрудника заключали с гражданами соглашения о задатке под предлогом продажи квартир в Краснодаре. При этом намерений выполнять взятые на себя обязательства они не имели, пишет 21 апреля "Коммерсант".

В отношении руководителя компании и ее сотрудников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), на период предварительного следствия фигурантам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратилась жительница Краснодара, которая пожаловалась на то, что застройщики ЖК "Южная равнина" осуждены, но дольщики так и не получили компенсации и жилье.

Ранее председателю СКР собственники квартир в ЖК "Кларисса" жаловались на то, что не могут добиться от властей сдачи дома в эксплуатацию.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от таких проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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