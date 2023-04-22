Власти Грузии сообщили о попытке задержания двух граждан на границе с Южной Осетией

22 апреля 2023, 01:47

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В районе села Чвриниси силовики, пришедшие с территории Южной Осетии, пытались задержать двух граждан Грузии, но им помещали полицейские, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в январе Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании силовиками из Южной Осетии двух граждан Грузии в районе села Кошка Горийского муниципалитета.

Служба госбезопасности Грузии сообщила 21 апреля о том, что в районе села Чвриниси Карельского района военные, пришедшие с территории Южной Осетии, пытались задержать двух граждан Грузии, пишут "Новости-Грузия".

Жители Грузии стали сопротивляться задержанию, к ним на помощь подоспела грузинская полиция и задержание не состоялось.

В настоящее время в заключении в Южной Осетии находятся пять граждан Грузии.

Напомним, что министерство юстиции Грузии 21 августа 2018 года направило в Европейский суд по правам человека жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушения прав жителей приграничных сел и бордеризации. 20 апреля Старсбургский суд признал жалобу приемлемой.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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