Председатель партии "Возвышение" Анар Асадли арестован в Азербайджане

22 апреля 2023, 00:48

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Обвинение в мошенничестве предъявлено председателю партии "Возвышение" Анару Асадли, он арестован на три месяца.

Как писал «Кавказский узел» в ноябре 2022 г. председателю азербайджанской партии "Возвышение" Анару Асадли не позволили выехать из страны. В МВД объяснили это проведением расследования в отношении Асадли на основе жалоб двух граждан. Асадли связал ограничение его прав своей политической деятельностью.

Наримановский районный суд Баку 21 апреля избрал в отношении председателя партии «Возвышение» Асадли меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 278 (мошенничество).

Представитель партии «Возвышение» сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Асадли 20 апреля был вызван в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.

«Анар Асадли несколько часов провел в ГУБОП. Потом его отпустили. Но сегодня (21 апреля) он был задержан и решением суда арестован на три месяца. Деталей дела я не знаю. Утверждают, что Анар Асадли якобы не вернул долг каким-то людям. Наверное, руководство партии выразит отношение к этому делу, привлечет на защиту квалифицированного адвоката», - сказал член партии «Возвышение», пожелавший остаться неназванным, поскольку не уполномочен давать комментарии от имени организации.

Представитель Наримановского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об аресте Асадли.

В МВД Азербайджана получить комментарии не удалось. Однако ране, в пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в отношении Асадли действительно есть решение о запрете на выезд из страны. "В отношении него проводится расследование на основе жалоб двух граждан. Они заявили полиции, что он (Анар Асадли) мошенническим путем присвоил их деньги на сумму 150 и 10 тысяч долларов", - отметили в МВД.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла", что на внеочередных парламентских выборах 2020 года Асадли баллотировался в депутаты от Зангилан-Губадлинского избирательного округа. По окончанию голосования Асадли заявил о фальсификациях и представил материалы об этом в ЦИК. После выборов, в июле 2020 года, Асадли стал одним из основателей азербайджанкой партии "Возвышение", спустя год партия была зарегистрирована, сказал правозащитник.

В феврале 2020 года ОБСЕ заявила, что нарушения в ходе подсчета голосов на выборах в Азербайджане дают основания сомневаться в честности результатов. В состав наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами в Азербайджане вошли 380 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Азербайджана-2020".

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