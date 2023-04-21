Суд продлил срок ареста полицейскому по делу о смерти Ильи Афросина

21 апреля 2023, 20:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудник правоохранительных органов оставлен под стражей на полгода по делу о смерти жителя Краснодара Ильи Афросина после задержания силовиками, сообщила юрист, представляющая интересы родных погибшего.

Как писал "Кавказский узел", офицер полиции в Краснодаре стал подозреваемым по делу о смерти Ильи Афросина, который пожаловался на пытки после задержания, сообщили правозащитники. В конце февраля суд поместил силовика в СИЗО. 17 апреля стало известно, что дело передано в Прикубанский районный суд.

О смерти Ильи Афросина правозащитникам стало известно в сентябре 2021 года после обращения жителя Краснодара Юрия Афросина. Мужчина рассказал, что его сын, 1989 года рождения, дважды был задержан силовиками. 29 июня 2021 года, после первого задержания, Илья Афросин прислал сестре видео со следами травм, а после второго задержания, 1 июля, перестал выходить на связь с родственниками, говорится в публикации на сайте "Команды против пыток"* (КПП). Илью Афросина нашли на ступеньках одного из магазинов, он умер в машине скорой помощи. Однако его родители узнали об этом только 26 июля, когда Юрию Афросину позвонили из Следственного комитета. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, причиной смерти Ильи Афросина была названа "травма селезенки без открытой раны".

Заседание по делу силовика, подозреваемого в избиении скончавшегося позже жителя Краснодара Ильи Афросина было предварительным, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Команды против пыток"* Анна Коцарева, представляющая интересы потерпевших – отца и сестры Ильи Афросина. "Суд выбрал в качестве меры пресечения заключение под стражу сроком на полгода, хотя адвокаты обвиняемого просили ограничиться домашним арестом", - пояснила она.

По словам юриста, вопрос вины на заседании 20 апреля не поднимался. Следующее заседание суда состоится 25 мая и будет открытым, отметила Коцарева.

Сестра погибшего Светлана рассказала, что Илья занимался ремонтом и строительством (на региональных профессиональных сайтах остались десятки положительных отзывов о работе И.Афросина - прим. "Кавказского узла"). "В 2016 году он закончил профессиональное училище №193 в Апшеронске, по специальности плотник. Помогал отцу по строительству" - отметила она.

Илье Афросину на момент гибели было 32 года, он не был женат и не имел детей, рассказала Светлана. Она добавила, что ранее ее брат был осужден за незаконный оборот наркотиков и грабеж.

По ее словам, со стороны силовиков не поступали угрозы, также родных не пытались подкупить. "Ничего подобного не было" - заявила корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.