Отмена запрета издания "Сахих аль-Бухари"* помогла Кадырову в создании образа защитника мусульман

21 апреля 2023, 15:53

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Кассационный суд отменил запрет издания "Сахих аль-Бухари"* на фоне заявлений Рамзана Кадырова, который пытается позиционировать себя главным защитником мусульман в России, указали религиоведы Дмитрий Микульский и Александр Сотников. Вердикт кассационной инстанции не может гарантировать, что суд в Татарстане, который признал книгу экстремистской, изменит свое решение, подчеркнула юрист Светлана Кузеванова.

Как писал "Кавказский узел", издание "Сахих аль-Бухари" 1 было включено в федеральный список экстремистских материалов. Решение о запрете издания в России принял Лаишевский суд Татарстана в декабре 2021 года, а 5 июля 2022 года Верховный суд Татарстана оставил решение в силе. Экстремистским материалом признано печатное издание, за исключением содержащихся в нём сур, аятов и цитат из Корана, пояснила Генпрокуратура. Переводчик Абдулла Нирша допустил серьёзные искажения канонического текста, сам же канонический текст сборника экстремистским материалом не является, подчеркнуло ведомство. Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение о признании экстремистским материалом сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" и направил дело на пересмотр.

31 августа 2022 года Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари" в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари" является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам.

Спор вокруг запрета данного конкретного издания "Сахих аль-Бухари"*, возможно, связан с личностью главы издательства "Умма" Асламбека Эжаева, осужденного на длительный срок, полагает доктор исторических наук, арабист и исламовед Дмитрий Микульский.

"Возможно, что это имело какое-то значение в процессе принятия решений по этому вопросу. Но книга – это тот случай, когда не важно, кто издатель, важнее ее содержание. Я считаю, что решение об отмене запрета крайне правильное, потому что это классическое собрание хадисов, один из главных собраний мусульманских преданий. Мы не можем представить ситуацию, когда такая важная для мусульман книга остается без перевода на русский язык. Это позволяет мусульманам России познакомиться с одним из источников своей религии. Никакой речи об экстремизме не может и быть. В этом плане не важно, кто перевел и издал книгу. Более важно, что она не содержит ничего противозаконного", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

2-й Западный окружной военный суд в Москве 3 февраля приговорил к 17 годам лишения свободы книгоиздателя из Чечни Асламбека Эжаева, признав его виновным в финансировании терроризма. 60-летний Эжаев заявил, что подобный приговор станет для него пожизненным. По решению суда, Эжаев первые четыре года из 17 лет заключения должен провести в тюрьме. Заседания суда, на которых допрашивались засекреченные свидетели, проходили без публики, из 15 свидетелей 12 были анонимными.

По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров, позиционируя себя как противник запрета книги, выступает в роли защитника мусульман. "И в данном конкретном случае мне не кажется, что стоит говорит о конкуренции между ним и ДУМ Татарстана. Здесь интересы общие. Всем мусульманам выгодно, чтобы запрет был отменен. А кто раньше подал иск, сделал заявление или что-то еще, не так важно, второстепенно с точки зрения защиты общих интересов мусульман России", - отметил он.

С ним согласен научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Сотников. "Кадыров выступает за своего рода главного защитника мусульман, но вопрос книги сплотил всех вокруг единой задачи, достижение которой было общим делом как Чечни, Татарстана, так и других мусульманских регионов. Если и была конкуренция, то она только помогла общему делу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что уголовное дело в отношении главы издательства "Умма" Асламбека Эжаева могло повлиять на решение о запрете издания "Сахих аль-Бухари"*.

"Допускаю, что уголовное дело в отношении Эжаева могло сыграть роль в запрете издания. Решение об отмене запрета можно только приветствовать и надеяться, что в скором времени распространение книги не будет противозаконным", - добавил он.

Решение об отмене запрета вынесет суд первой инстанции

Решение Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре не исключает автоматически издание из списка экстремистских материалов, отметила юрист Светлана Кузеванова. "Конкретный материал признается экстремистским после вступления в законную силу решения суда о признании его таковым. На основании судебного решения Минюст вносит соответствующие книги, песни, тексты и иные объекты в федеральный список экстремистских материалов. Отмена кассационным судом решений о признании издания "Сахих аль-Бухари"* экстремистским материалом не снимает ограничения и запреты на его публикацию и иное публичное распространение, а также не влечет его исключение из списка запрещенных материалов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вердикт кассационного суда пока не гарантирует, что суд первой инстанции согласится изменить ее статус. "Направление кассационной инстанцией дела на новое рассмотрение не гарантирует вынесение противоположного решения. Решение о признании издания экстремистским может быть отменено, изменено или остаться прежним", - подчеркнула она.

Напомним, включение "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов означает, что запрещено конкретное издание книги или определенный перевод, а другие издания и оригинальный текст сборника хадисов разрешены, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. При этом хадисы, как и аяты Корана, можно отнести к священным текстам, но суд так не считает, указал доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен. "Аяты и хадисы являются священным текстом на языке оригинала — арабском. А запрещается [судом] перевод на русский язык. По мнению суда, перевод не является священным текстом", — сказал он.

В ноябре 2015 года Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили тогда, что новый закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику.

Реакция Кадырова на запрет "Сахих аль-Бухари"* была не первым его возмущением по поводу признания исламской литературы экстремистской. В 2015 году Кадыров подал жалобу на решение суда в Южно-Сахалинске, который признал экстремистским материалом книгу "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", состоящую из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммаду.

Поддержав Кадырова, с подобными заявлениями в суд тогда также обратились Совет муфтиев России, один из рецензентов книги "Мольба к Богу" и другие люди. В результате областной суд отменил решение Южно-Сахалинского горсуда. При этом Кадыров потребовал публичных извинений от судьи, которая признала книгу "Мольба к Богу" экстремистской. "Ты быстро извинись, ты не имеешь права, это книга Всевышнего... Извинись перед людьми, перед верующими", – заявил Рамзан Кадыров.

В апреле Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Рамзан Кадыров, комментируя протесты против возведения мечети в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. Живущий в Великобритании уроженец Дагестана, боец ММА Мухаммад Мокаев на фоне скандала со строительством мечети попросил убрать из трансляций его боев титр Russia, обозначающий его происхождение. В итоге мэр Москвы пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, что ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. Представитель ДУМ России Дамир Мухетдинов напомнил, что новые мечети в Москве не строились более 25 лет, однако намерение Собянина предоставить землю под мечеть в Косино пока высказано только на словах.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед сочли, что Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события.

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* издание признано экстремистским материалом и внесено в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

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