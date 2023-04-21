Ростовский суд приговорил бойца украинской армии к сроку в колонии

21 апреля 2023, 14:49

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 3,5 года колонии гражданина России, служившего в Вооруженных силах Украины, признав его участником экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая 2022 года российское Минобороны заявило о взятии в плен на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 694 украинских военных. Часть сдавшихся в плен бойцов полка "Азов"* и морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) были доставлены в Таганрог, часть - в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

Бойцы полка "Азов"*, которые сдались в плен российским войскам, по Женевской конвенции имеют статус военнопленных, при этом не исключается их преследование за военные преступления в отношении российских военнослужащих или мирных жителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 3,5 года колонии общего режима гражданина России - 34-летнего старшего стрелка батальона морской пехоты ВСУ, сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Согласно сообщению, суд признал мужчину виновным в причастности к деятельности «Правого сектора»**. Военнослужащий был взят в плен в Мариуполе после штурма металлургического комбината «Азовсталь». В сентябре 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации, пишет 161.ru.

Ленинский райсуд признал подсудимого виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), информирует сегодня "Коммерсант Ростов-на-Дону".

В областном управлении ФСБ пояснили, что данные осужденного не обнародованы, поскольку еще идет "расследование других противоправных деяний подсудимого", пишет издание.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, в марте Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"** Денису Мурыге***, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании.

Денис Мурыга был задержан на границе с Украиной в Ростовской области. 13 октября 2022 года стало известно, что его дело поступило в военный суд. 9 ноября в суде Мурыга признал вину.

Дело Мурыги расследовалось по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, хотя батальон "Айдар" вошел в структуру сухопутных войск вооруженных сил Украины. Мурыга подозревается по этой статье УК РФ в связи с его службой в батальоне в период, когда "Айдар" еще не был частью украинской армии, разъяснили в мае 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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* признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена.

** экстремистская организация, запрещенная в России судом.

*** внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

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