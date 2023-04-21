Родители погибших солдат потребовали встречи с Пашиняном

21 апреля 2023, 14:20

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Родственники солдат, погибших при пожаре в воинской части, перекрыли улицу в Ереване, требуя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и министром обороны. Получив обещание встречи с помощником Пашиняна, протестующие разблокировали дорогу.

Как писал "Кавказский узел", 19 января в результате пожара в казарме инженерно-саперной роты в воинской части в селе Азат Гегаркуникской области погибли 15 солдат-срочников, пострадали офицер и еще четверо срочников. После происшествия был уволен командующий армейским корпусом. 27 января был арестован замкомандира воинской части по тылу и коммунальной службе. В марте был арестован офицер инженерной службы, который пострадал при пожаре и до ареста находился на лечении.

По версии следствия, замкомандира не обеспечил роту средствами противопожарной защиты, а офицер инженерной службы в нарушение правил использовал бензин для розжига печки. Из-за отсутствия противопожарной защиты и запасного выхода военнослужащие не смогли потушить огонь и сломать железные решетки на окнах.

Родители погибших в селе Азат военнослужащих сегодня перекрыли улицу, ведущую к площади Республики, они требуют встречи с министром обороны Суреном Папикяном и премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает "Новости-Армения".

Участники акции заявили, что не согласны с официальной версией о том, что 15 солдат погибли из-за неосторожных действий офицера, пишет издание.

Позднее протестующие разблокировали улицу. Представляющий интересы потерпевших адвокат Норайр Норикян пояснил, что один из советников Пашиняна свяжется с одним из родителей Арманом Барсегяном, после чего "станет ясно, что делать дальше".

"Меня удивляет упорство, с которым министр и премьер-министр воздерживаются от встречи. Расследование не может быть препятствием. За эти три месяца они должны были сами инициировать встречу, извиниться перед родителями за то, что в мирных условиях погибли военнослужащие", – цитирует адвоката News.am.

Сегодня протестующим была обещана встреча с помощником Пашиняна Гагиком Исаханяном. "В ходе встречи станет ясно, примут нас Никол Пашинян и Сурен Папикян или нет. После этого мы проясним наши действия", – приводит слова Армана Барсегяна издание.

Напомним, 11 марта были получены заключения судмедэкспертов, исследовавших тела 8 из 15 военнослужащих. Согласно данным экспертизы, смерть солдат наступила от «угарного газа и ожогового шока». Результаты экспертизы не вызывают доверия, заявил 12 марта адвокат потерпевших, не исключив подачу ходатайства о повторной экспертизе.

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