Правительство Армении разрешило женщинам службу в армии

21 апреля 2023, 15:04

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Кабмин Армении одобрил поправки в законы о военной службе, разрешив женщинам срочную службу в армии. Служба будет добровольной, пояснил министр обороны.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года министр обороны Армении объявил, что сборы резервистов решено сократить с трех месяцев до 25 дней, но они станут обязательными для всех военнообязанных. Жительницы Армении также смогут пройти курсы огневой подготовки, добавил министр, пояснив, что властям поступает много писем с просьбой организовать военную подготовку женщин.

Правительство Армении сегодня одобрило пакет законопроектов о внесении изменений в закон "О военной службе и статусе военнослужащего" и в закон "Об обороне". Принятые поправки позволяют женщинам проходить воинскую службу в течение шести месяцев, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший YouTube-трансляцию с заседания кабмина.

Проект представил министр обороны Сурен Папикян. "Устанавливаются отношения, связанные с обращением с этой целью граждан женского пола, изъявивших желание пройти обязательную военную службу на добровольной основе, их воинского учета, призыва, назначения на место службы, исчислением оплаты после окончания службы", - пояснил он.

При полноценной службе женщинам-военнослужащим по окончании службы будет перечислена оплата в сумме миллиона драмов (около 2582 долларов).

Срок обязательной воинской службы для граждан женского пола составляет шесть месяцев, при этом им не будет предоставлена возможность досрочного увольнения по семейным обстоятельствам, добавил Папикян. "Но до дня призыва у них есть возможность отказаться от службы в армии", - отметил он.

Участники заседания сообщили, что законопроект до конца сессии будет представлен в парламент Армении. Применение закона планируется к зимнему призыву.

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