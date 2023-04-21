Число подозревамых по делу о преступной группе ростовских полицейских возросло до 34

21 апреля 2023, 12:53

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Еще десять полицейских арестованы по делу о преступном сообществе в Ростове-на-Дону, а общее число подозреваемых достигло 34 человек.

Как писал "Кавказский узел", следствие предположило, что полицейские установили дань с торговцев на рынке, ежемесячно собирая с них от 3 до 50 тысяч рублей, общая сумма взяток составила около 25 миллионов рублей. К 14 апреля по делу проходили 27 человек. 25 из них находились в СИЗО, один - под домашним арестом, еще один - в розыске.

Суд в Пятигорске заключил под стражу еще десять подозреваемых по уголовному делу о преступном сообществе в ростовской полиции. Всего в деле 34 подозреваемых, большинство из них отправлены в СИЗО. В числе новых подозреваемых - бывший начальник отдела МВД по Белокалитвинскому району, который проходил по делу о присвоении премий подчиненных; задержанный в январе начальник отдела уголовного розыска в Шахтах; бывший замначальника отдела полиции Волгодонска по оперативной работе, написало 20 апреля со ссылкой на источник в силовых структурах информагентство "161.ru".

По словам источника, новые аресты последовали за визитом замминистра внутренних дел России Владимира Кубышко в Ростов-на-Дону. Высокопоставленного силовика направили из Москвы, потому что резонансное дело дошло до Кремля, во время его визита как минимум семь сотрудников полиции подали рапорта по собственному желанию, их проверяют следователи, заявил источник.

Он отметил, что новые подозреваемые появляются в деле благодаря сотрудничеству арестованных со следствием - на такую сделку пошли минимум 16 арестованных.

"Согласно показаниям, которыми поделились коллеги, были целые организации под фальшивыми именами и юридическими адресами, которые якобы выявляли продажу суррогатного алкоголя или контрафактных сигарет. Активисты якобы действовали на добровольных началах, но на самом деле были лишь цепочкой в крупной схеме. После так называемой "контрольной проверочной закупки" на место происшествия вызывали полицию. Силовики проводили обыски и составляли протоколы. Позже приходили так называемые подставные правозащитники и юристы, которые предлагали несчастным предпринимателям свои услуги и обещали крышу в органах полиции", - утверждает источник, ссылаясь на доводы следствия.

Силовик отметил, что к коррупционной схеме могут быть причастны и сотрудники органов прокуратуры Ростовской области, передает агентство.

Ранее Следком сообщил об обысках по 40 адресам, а пресс-служба МВД России - о 85 обысках на рабочих местах и в домах подозреваемых и изъятии денег в особо крупном размере, пишут "Кавказ.Реалии".