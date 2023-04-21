Сочинцы заявили о риске обрушения многоэтажки после схода оползня

21 апреля 2023, 09:44

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Многоэтажный дом в сочинском Вишневом переулке начал разрушаться после схода оползня, а чиновники заверяют, что угрозы нет, пожаловались жильцы. Суд еще в 2021 году признал, что дом построен на оползневом склоне с нарушениями, но застройщик до сих пор их не устранил, указали сочинцы.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года члены инициативной группы жильцов дома 85Б по переулку Вишневому на встрече чиновниками мэрии Сочи пожаловались, что их многоквартирный дом, построенный на оползневом склоне, был введен в эксплуатацию с нарушениями. По словам жильцов, после заселения они обнаружили проблемы с коммунальными сетями, ливневками и подъездными путями. В частности, из-за отсутствия ливневой канализации дождевые воды подтачивают фундамент дома и опорную стену, указали они. Ранее, в 2018 году, краевые власти в ответе на коллективную жалобу жильцов этого дома подтвердили, что при строительстве и выдаче разрешения на ввод дома в эксплуатацию были допущены нарушения.

Сообщение о том, что дом № 85Б в переулке Вишневом оказался в критической ситуации из-за оползня, поступило на смс-сервис «Кавказского узла» 12 апреля. "Идут активные подвижки грунта - сползает с крутой возвышенности земля и валятся деревья с корнями. Земля с деревьями сползает с крутого склона у подпорной стены придомовой территории, на которой находится газовая котельная, а на самой подпорной стене находится газопровод, подключенный к газовой котельной. По всему дому на этажах в холлах трескается напольная плитка и смещаются дверные проемы с откосами, в квартирах собственников по всему дому образовались трещины на стенах, что свидетельствует об активной деформации конструкции здания", - написала автор сообщения, которая представилась Людмилой.

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Жильцы опасаются обрушения дома

Председатель совета дома Людмила Козлова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что два корпуса дома этому адресу были построены по госпрограмме переселения из аварийного и ветхого жилья в 2017 году. Большая часть квартир приобретена за счёт федерального бюджета, другие как коммерческий проект застройщика (ООО «Альпика»), еще около 30 - муниципальные.

"Более 3 лет мы пишем обращения и жалобы в администрацию района и города, прокуратуру района и города. Ходим на сходы, личные приёмы к руководству. Они меняются на своих местах и мы снова по кругу. К сожалению, с самим Алексеем Сергеевичем Копайгородским лично проговорить ситуацию так и не удалось, ввиду его занятости, а общение с его замами было малоэффективно", - рассказала она.

20 апреля на придомовой территории рабочие с помощью трактора начали снимать бетонное покрытие с дороги, ничего не объясняя собственникам квартир. Рабочие потребовали от жильцов переставить автомобили с парковки в другое место, а жильцы опасаются обрушения дома, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» собственник одной из квартир Вячеслав Подольских.

По словам мужчины, они с супругой написал заявление в полицию о том, что опасаются теракта со стороны неизвестных рабочих либо ухудшения ситуации с оползнем, так как жильцам непонятно, какие работы ведутся на этой территории. "Идет дождь, никто нам ничего не объясняет, дом трещит, деревья валятся, эта ситуация продолжается уже 10 суток. Никто не реагирует из властей. Мы с супругой были вынуждены переехать из собственной квартиры, так как опасаемся обрушения дома", - пояснил Вячеслав Подольских.

Полиция начнет работать в случае, "если будет теракт или дом упадет в пропасть", сказал корреспонденту "Кавказского узла" дежурный по УВД Сочи, посоветовав обратиться в мэрию. В свою очередь сотрудник пресс-службы мэрии порекомендовал корреспонденту "Кавказского узла" обращаться на «горячую линию администрации города». Оператор горячей линии посоветовал корреспонденту "Кавказского узла" обратиться в Управление гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи.

Начальник этого управления Дмитрий Зенцов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в результате продолжительных осадков произошла эрозия почвы около многоквартирного дома № 85Б в переулке Вишнёвом. "В результате чего образовались трещины на придомовой территории, парковочных местах и на отмостке указанного дома. На сегодняшний день эвакуация жителей не требуется, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, все системы инженерного обеспечения многоквартирного дома работают в штатном режиме", - сообщил Зенцов. Он уточнил, что не знает, кто и зачем проводит работы на придомовой территории.

Суд обязал застройщика устранить нарушения

В связи с тем, что дом был сдан "с большими недоделками", жильцы многократно обращались в прокуратуру и наконец были услышаны, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы жильцов, юрист Елена Катковская.

"Прокуратурой была инициирована проверка по факту допущенных застройщиком ООО «Альпика» нарушений при строительстве и сдаче в эксплуатацию нашего МКД. В результате выездной проверки с привлечением сотрудников Управления гражданской обороны и защиты населения администрации г. Сочи, ГУ МЧС по Краснодарскому краю, МУП «Водосток», департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, было установлено, что система отвода дождевых и грунтовых вод от дома 85Б по переулку Вишневому отсутствует вообще, отвод дождевых стоков осуществляется на территорию соседних земельных участков без подключения к централизованной сети", - рассказала она.

Также, по ее словам, выяснилось, что в связи с отсутствием ливневой канализации произошло "вымывание обратной засыпки подпорной стены в районе трансформаторной подстанции". "В конструкциях подпорных стен, расположенных по границе земельного участка, на котором расположен ЖК, имеются трещины с большим раскрытием. Кроме того, по фасадам многоквартирных жилых домов в финишном отделочном слое образованы горизонтальные трещины. Выявлены образование и увеличение повреждения дорожного покрытия и бетонного ограждения территории МКД, трещины подпорного сооружения. Неравномерная осадка монолитных плит и вертикальных монолитных конструкции по деформационным швам. На придомовой территории комплекса затруднён отвод дождевой воды, видны следы подмыва территории изнутри, что, как мы полагаем, и привело к активации оползня, который начался и вошел в активную фазу 10 апреля", - рассказала Елена Катковская.

После 10 апреля, по ее словам, "стали валиться деревья". "Внизу крутой овраг, подмываемый бурным ручьем, который разливается во время дождей. Ранее дом явно проседал, но после 10 апреля мы поняли, что оползневые процессы вошли в активную фазу. Но чиновники не хотят этого признавать, а мы боимся за свои жизни", - сказала она.

Юрист показала пачку ответов от чиновников, предлагающих «обращаться к застройщику». А тот, по словам Елены Катковской, «неуловим и недоступен». Корреспонденту "Кавказского узла" также не удалось связаться с застройщиком.

В решении суда Центрального района от 8 октября 2021 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что суд удовлетворил иск прокурора Сочи, который просил признать незаконным бездействие ООО «Альпика», обязать компанию разработать и реализовать схему водоотведения, провести ремонт дорожного покрытия и укрепить подпорные стены.

Однако дело в отношении ООО "Альпика" не возбуждено, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" секретарь управления ФССП. "Потому что истец, прокурор района, не сдавал нам исполнительный лист", - пояснила она.

Покупатели квартир пожаловались на бездействие чиновников

Некоторые жильцы дома рассказали корреспонденту "Кавказского узла" истории своего заселения и борьбы за свои права. Так, инженер по образованию Андрей Горбунов весной 2019 года купил квартиру с черновой отделкой и, ещё не успев приступить к ремонту, через месяц на встрече жильцов с чиновниками узнал, что при застройке допущены нарушения. "Многому были удивлены, поняли, что теперь мы заложники ситуации, невзирая на то, что при покупке квартиры очень тщательно смотрели документы на дом и квартиру… Жаловались во все органы. Пришлось даже стать членом совета дома. Едва заставили прокуратуру подать иск к застройщику, но нас в суд даже слушателями не пустили, хотя все жильцы МКД писали ходатайства в суд о привлечении нас в дело третьими лицами. Ответа из суда не последовало никому. Хотя суд и в нашу пользу, но решение суда не исполняется", - сообщил он.

Мужчина отметил, что переживает и за имущество, и за безопасность людей. "По звонку соседей жена приехала, убрала даже свою машину с территории. Как инженер считаю, что всё можно и нужно устранить! Только если сделать это должным образом, то есть проект на ликвидацию оползня с экспертизой и согласованиями, как это положено. Потом проект на систему ливневой канализации, со всеми согласованиями и утверждением в "Водостоке". Затем по этому проекту выполнить комплекс работ по территории всего ЖК, а не очередную фикцию. Иное не даст должны результатов, и проблемы продолжатся и усугубятся. Ну и, конечно же, раздел [проекта на дом] на систему подпорных сооружений пусть как надо выполняют, с участием Департамента капитального строительства администрации города, у них есть специалисты. А также Госстройнадзор пусть осуществляет контроль. Этими ведомствами подписан акт ввода [дома в эксплуатацию] и другие акты, которые давали вам надежду на качество, а оказалось фикция. Пусть теперь они совместно с застройщиком это и выполняют, [устраняют] свои недочёты", - сказал Андрей Горбунов.

Эльмира Гурбанова также купила квартиру весной 2019 года. По ее словам, проблемы начались сразу после покупки квартиры. "Стало рвать трубы коммуникаций, и в доме постоянно нет то воды, то тепла, то газа, то света", - рассказала она.

Женщина призналась, что, когда начался оползень ей было очень страшно. "Услышала и увидела из окна, как падают деревья и ползет земля. Окна у меня выходят как раз на эту сторону, где начал прогрессировать оползень. Первые два дня не могла нормально спать, страшно за имущество, за дом, за жизнь и здоровье . Сама вызывала МЧС ночью, после чего они установили круглосуточное дежурство. Если честно, не доверяю теперь ни застройщику, ни чиновникам мэрии", - сказала Гурбанова.

Крестина Кротова купила квартиру в 2018 году. "С момента заселения наблюдаю бесконечные прорывы в общедомовых сетях. Также постоянно расширяющиеся трещины на придомовой территории, деформация и трещины в плитах на полу домов… Сейчас в связи с оползнем и с тем, что прокуратурой и судом выявлены и доказаны нарушения при строительстве, возникает вопрос, а насколько безопасно жить в этом доме? Живу с маленьким ребенком и не покидает страх за его жизнь. Считаю, что дом нуждается в комплексной экспертизе на предмет соответствия нормам строительства. Учитывая, что мы живем в регионе сейсмической активности, попустительства в строительстве многоэтажек просто недопустимы! Живем в состоянии постоянного страха. Это ненормально", - сказала Крестина Кротова.

Алла Анисимова - переселенка из аварийного дома на Мацесте. "Переселиться мечтали, но после посещения стройки в переулке Вишневом желание пропало. Так как было видно, что дом возводят на оползневом участке на территории СНТ, где только садовые дома стоят. После посещения стройки я зарегистрировалась на государственном сайте реформы ЖКХ, чтобы посмотреть план и отчёт о строительстве дома. В 2017 году на сайте был [указан] только один дом, двух не было, желание переселяться ещё больше отпало. В 2017 году вынуждено переехали в новый дом, но в безопасности себя никогда не чувствовали, понимали, что начнется оползень, это только дело времени. На данный момент я не чувствую себя в безопасности там, и не чувствовала никогда. Я стараюсь как можно меньше времени проводить дома со своими тремя детьми", - рассказала Алла Анисимова.

Лидия Евмененко тоже переселенка с Мацесты. Она сообщила, что 11 апреля ее встревожил "хруст и грохот валящихся деревьев". "В то утро, в 11:45 сошёл очередной оползень, унесший с собой грунт и едва не забравший часть бетонного основания, на котором стоит и сама многоэтажка, и котельная с газовым оборудованием. Место происшествия осмотрели сотрудники МЧС, они оценили ущерб, который оползень причинил зданию и прилегающей территории. Специалисты заключили, что сейчас эвакуация жителей не требуется", - рассказала она.

Жительница дома Анастасия Тамарская высказала мнение, что "ситуация с оползнем понятна всем, кроме чиновников мэрии и застройщика". А установленные судом факты недоделок никто и не думает устранять, предположила она. "Видимо, застройщик на этом доме сильно сэкономил. Он нажился, а каково нам?" - сказала женщина.

Ее соседка Анна Масюлис поддержала это мнение. "Решение [суда] вынесено в октябре 2021 года и до сих пор не исполнено. И вот новая проблема – оползень", - сказала она. По словам Масюлис, она переехала в дом в 2022 году, тогда была небольшая трещина возле котельной, но представители застройщика заверили, что это "ничего страшного". Но по мере увеличения трещины Анна Масюлис опасается подъезжать на машине к дому.

А с 11 апреля, по ее словам, оползень "стал прогрессировать". "Я живу одна, у меня это единственное жилье, приобретенное в ипотеку на 35 лет, с очень большим ежемесячным платежом, в случае ЧП даже уехать некуда, никаких вариантов", - сказала Анна Масюлис.

Адвокат Сергей Костюк рекомендует жильцам сообщить прокурору о ситуации и потребовать немедленного прокурорского реагирования ввиду угрозы жизни жильцов. "Это может быть и эвакуация в зависимости от состояния оползня, оценку которому должны дать государственные геологи", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Государственные геологи не участвуют в исследовании участков под строительство в Сочи

Сочи можно назвать «городом-оползнем», сказала корреспонденту "Кавказского узла" ведущий геолог Северо-Кавказского геоэкологического центра Надежда Васильева. "Геологические изыскания перед постройкой любого дома [в советское время] были необходимым условием строительства. Над геологией Сочи, изучением оползневых процессов трудился целый институт, движение почв и грунтов заносились в специальные карты. Сочи строился на основе этих изучений и был построен за 20 лет с 1950 по 1980 годы. Эти постройки являются самыми крепкими, правильно построенными в Сочи, потому что в них также учтена сейсмика. Все стройки после развала СССР велись уже без геологии и строгого контроля. То есть геологические исследования проводились формально, для галочки. В городе выросло более 20 000, а может и больше МКД на зыбких почвах, без должных укрепительных мероприятий, узаконенные судами, а не специалистами. Поэтому мы стали так часто наблюдать активные оползни в селах и на участках СНТ, не предназначенных для строительства", - рассказала она.

Дефицит земель в Сочи привел к тому, что стали застраиваться и оползневые участки. "Частые дожди и отсутствие ливневок подмывает оползневые склоны и провоцирует оползни даже там, где они долгое время находились в спящем состоянии. На улице Вишневая есть оползень, и нагрузка от строительства МКД могла спровоцировать этот оползень. Все эти оползни обозначены на специальных картах, но они все были уничтожены и в архивах города отсутствуют. Сейчас существует множество мелких геофирм, которые за деньги могут подготовить экспертное заключение, что строить на оползне можно с соблюдением каких то правил. Но соблюдает ли их застройщик, показывает только время", - сказала Надежда Васильева.

Разрешение на строительство выдаётся на основании проекта, заметила архитектор и член градсовета при главе города Вера Смирнова. "А там без геологии никак нельзя. Геологические изыскания в городе сегодня выполняют довольно много различных лицензированных фирм. Что касается строительства двух высоток на горе по переулку Вишневому, там оползень всегда был, и все об этом знали. Как мог застройщик получить участок под МКД - это вопрос к прокурору", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Земля в Сочи на 85% состоит из оползневых участков, на которых строительство запрещено, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора департамента архитектуры мэрии Михаил Балабаев.

"Но после прекращения госконтроля за строительством и геологией, эту миссию взяли на себя частные геологические фирмы. Часто на основе их заключений выдаются разрешения на стройки. Геология нужна обязательно, но насколько она достоверна (насколько обоснованны разрешения. – Прим. "Кавказского узла"), имеет право проверить только Госстройнадзор. Людям, которые попали в такую ситуацию, надо обратиться именно в Госстройнадзор с требованием провести проверку не только документации на строительство, включая геологию, но и проверить само состояние почвы, на которой стоит дом и его конструкции", - сказал представитель мэрии.

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