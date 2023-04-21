Политологи в Баку сочли неуместным заявление Москвы о вандализме на "русском кладбище"

21 апреля 2023, 05:57

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В связи с разрушением христианских захоронений в Баку задержан мужчина, который объяснил свои действия отказом администрации оплатить его работы на кладбище. Публичное возмущение российских дипломатов инцидентом на кладбище обусловлено нервозностью Москвы из-за предполагаемых антироссийских настроений в сопредельных странах, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Баку.

Как писал "Кавказский узел", посольство России в Азербайджане и потребовало наказать вандалов, виновных в разрушении примерно сотни могил на "русском кладбище" в Баку. Власти Азербайджана отчитались о начале расследования и пообещали восстановить надгробия.

Видео с христианского Забратского кладбища в Баку появилось в сети 19 апреля, на кадрах видны сломанные надгробия. Прокуратура Азербайджана сообщила, что могилы на кладбище "были осквернены неизвестными лицами, которые уничтожили памятные камни, плиты и другие предметы на могилах". Уголовное дело возбуждено по статье об осквернении могил (статья 245 УК Азербайджана).

МВД и Генпрокуратура Азербайджана отчитались о задержании подозреваемого в разрушении могил на кладбище в поселке Забрат близ Баку. Согласно версии правоохранительных органов, 34-летний рабочий Сеймур Дахилов в ночь с 16 на 17 апреля разрушил могилы из мести муниципалитету, который не оплатил ему выполненные на этом кладбище работы.

Первые могилы на втором Забратском кладбище датированы концом XVIII века, а всего на нем может быть до 40 тысяч захоронений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" замглавы поселка Хикмет Алиев. Согласно историческим источникам, в конце XIX - начале XX веков, с развитием промышленности и ростом городов, численность русских мигрантов в Баку увеличилась; впоследствии христианское кладбище в Забрате стали называть "русским".

Чиновник заявил, что медиа в публикациях преувеличили масштаб разрушений: вандальным действиям, по словам чиновника, подверглись "семь или восемь могил", а другие разрушенные надгробия обвалились из-за ветхости. По словам Алиева, большинство разрушенных от ветхости могил на христианском кладбище принадлежат армянам, чьи родственники покинули Азербайджан и не ухаживают за захоронениями.

"Новые разрушения обнаружены нами вблизи автомобильной дороги. Возможно вандалы специально повредили придорожные могилы для того, чтобы люди это увидели и фотографии попали в социальную сеть. Они разрушили могильные плиты, вот что нас возмущает", - сказал замглавы муниципалитета корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Забрата Руслан Половов уверен, что захоронения разрушают сборщики металлолома, чьей целью являются металлические решетки и кресты. Мужчина сообщил "Кавказскому узлу", что части приходит на кладбище, но ни разу не видел там охранника.

Осенью 2018 года на христианском кладбище в Забрате имел место случай вандализма с корыстной целью: злоумышленники, которых впоследствии задержала полиция, похищали металлические кресты с могил, чтобы сдать их в пункт приема цветных металлов, сообщал тогда "Спутник Азербайджан".

Случаи разорения могил для славянских кладбищах в Баку происходят регулярно, поскольку власти не обеспечивают их охрану, заявил "Кавказскому узлу" бакинский активист Виктор Сапунков.

"По этой причине я не стал хоронить своих родителей в Баку, похоронил их в селе Ивановка Исмаилинского района. В Ивановке кладбище охраняется, такого безобразия там нет, а в Баку это происходит из-за халатности охраны кладбища. Я считаю, что родственники (покойных), пострадавшие от вандализма на славянских кладбищах, должны объединиться и коллективно подавать жалобы в районное отделение полиции, где расположено кладбище", - сказал Сапунков.

Бакинец Михаил Вавилов в марте 2023 года писал в социальной сети о разорении могил на русском кладбище в поселке Сураханы. "Полиция бездействует также как и начальство кладбища. Полным ходом идёт сбор металлолома в виде крестов и оград", - писал он. Рамин Нагиев под публикацией Вавилова заметил, что "это происходит и на других русских кладбищах в Баку". Махмуд Гусейнов, в свою очередь, заметил, что "не только на русском кладбище воруют, на других тоже".

Разрушение могил на кладбище в Забрате Москва расценила как попытку спровоцировать межконфессиональную и межэтническую напряженность в Азербайджане, как сигнал о наличии в стране "антироссийских настроений", считает глава Политологического клуба "Южный Кавказ" Илгар Велизаде.

"Для азербайджанского общества вандализм на кладбище не характерен, это редкие случаи. Реакция российской стороны объяснима тем, что в России внимательно наблюдают за событиями на постсоветском пространстве и опасаются роста антироссийских настроений в государствах бывшего СССР. Но официальный Баку указывает на конкретных виновников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Москве внимательно следят за настроениями в других странах и расценивают вандализм на кладбище как признак изменения отношения к России в Азербайджане, согласен председатель Фонда конституционных исследований, депутат Милли Меджлиса в 2000-2004 годах Алимамед Нуриев.

"Баку должен был срочно реагировать, что и произошло. Посольство России могло бы направить запрос в МВД по закрытым каналам и получить ответ, но в России решили придать это событие огласке, политизировать преступление, не дождавшись полицейского расследования. В посольстве потребовали официального ответа от Баку. Считаю такую реакцию российского посольства неуместной, нельзя бытовому преступлению придавать политический оттенок", - подчеркнул он.

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