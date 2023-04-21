21 апреля 2023, 00:09

Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в районе Верин Шоржа,  в том числе технику, проводившую инженерные работы, сообщило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении заявило об обстреле в ночь на 17 апреля позиций армянских военных, расположенных около села Сотк. Оборонное ведомство Азербайджана опровергло эти сведения.

Министерство обороны Армении сообщило сегодня об обстреле позиций и техники. 20 апреля в районе 15.40-19.00, подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа, нацеливаясь также на выполнявшую инженерные работы технику. С армянской стороны потерь нет, сообщило сегодня Минобороны Армении. 

Ведомств добавило, что по состоянию на 23.00 (22.00 мск) ситуация на передовой сравнительно стабильная.

Министерство обороны Азербайджана к 00.05 мск 21 апреля не прокомментировало это заявление военного ведомства Армении.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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