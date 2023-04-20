Сотрудники ФСБ. Скриншот видео YouTube

20 апреля 2023, 20:15

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Задержан сторонник ИГ*, намеревавшийся совершить теракт в Минеральных Водах, сообщила сегодня ФСБ.

В Минеральных Водах сегодня задержан гражданин России, сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", который готовился к совершении террористического акта "на одном из объектов массового пребывания людей". Начато расследование уголовного дела о подготовке теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В ходе проведения обыска дома у задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи, при помощи которых он поддерживал связь с зарубежными кураторами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года Федеральная служба безопасности трижды сообщила о предотвращённых терактах и задержании членов трех групп сторонников радикальных движений. Дважды, по версии силовиков, были задержаны сторонники террористической организации "Исламское государство"*, 28 октября 2022 года ФСБ отчиталась задержании сторонников украинских радикальных организаций. Среди целей террористов силовики называли административный объект, отдел полиции и объект транспортной инфраструктуры.

Закрытость ФСБ не позволяет проверить достоверность сообщений о трех предотвращенных терактах в Ставропольском крае, но силовики очевидно заинтересованы продемонстрировать важность своей работы на фоне военной операции, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В ходе КТО на Ставрополье убиты четверо боевиков", "Кассационный суд оставил в силе штраф Юрию Кияшко", "ФСБ отчиталась о задержании шпиона на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 апреля 2023, 19:37

20 апреля 2023, 18:55

  • Жители Ингушетии пожаловались на перебои с водой

    В нескольких селах и городах Ингушетии в преддверии Ураза-байрама нет воды, несмотря на обещание главы республики максимально оперативно ликвидировать коммунальные аварии, рассказали местные жители.

20 апреля 2023, 17:57

20 апреля 2023, 17:13

20 апреля 2023, 16:29

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи