ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Ставрополье

20 апреля 2023, 20:15

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Задержан сторонник ИГ*, намеревавшийся совершить теракт в Минеральных Водах, сообщила сегодня ФСБ.

В Минеральных Водах сегодня задержан гражданин России, сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", который готовился к совершении террористического акта "на одном из объектов массового пребывания людей". Начато расследование уголовного дела о подготовке теракта 1 , сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В ходе проведения обыска дома у задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи, при помощи которых он поддерживал связь с зарубежными кураторами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года Федеральная служба безопасности трижды сообщила о предотвращённых терактах и задержании членов трех групп сторонников радикальных движений. Дважды, по версии силовиков, были задержаны сторонники террористической организации "Исламское государство"*, 28 октября 2022 года ФСБ отчиталась задержании сторонников украинских радикальных организаций. Среди целей террористов силовики называли административный объект, отдел полиции и объект транспортной инфраструктуры.

Закрытость ФСБ не позволяет проверить достоверность сообщений о трех предотвращенных терактах в Ставропольском крае, но силовики очевидно заинтересованы продемонстрировать важность своей работы на фоне военной операции, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.