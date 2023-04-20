20 апреля 2023, 18:55
Жители Ингушетии пожаловались на перебои с водой
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В нескольких селах и городах Ингушетии в преддверии Ураза-байрама нет воды, несмотря на обещание главы республики максимально оперативно ликвидировать коммунальные аварии, рассказали местные жители.
Как писал "Кавказский узел", ранее жители ингушских сел неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. так, в августе 2022 года жители Малгобекского и Назрановского районов рассказали, что из-за перебоев с подачей воды в летние месяцы приходится покупать питьевую воду и добывать ее из родников, хотя плата за водоснабжение начисляется
В ингушском селении Кантышево вот уже третий день рабочие пытаются ликвидировать прорывы трубы, по которой поступает вода в дома сельчан, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" молодая жительница села Зарема. "Начинается мусульманский праздник Ид-аль-Фитр, по-нашему - Мархаш. Сколько всего нужно приготовить, ведь в каждый дом будут приходить гости, нужно накрыть столы, угостить, а тут такая оказия – нет воды. Пришлось заказывать водовозку, а поскольку воды нет не только в нашем селе, то цены на водовозку возросли в разы", - жалуется женщина.
Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что месяц Рамадан в 2023 году наступает с заходом солнца 22 марта, а Ураза-байрам состоится 21 апреля.
В этом году Зарема впервые встречает праздник в качестве молодой хозяйки в новом для нее доме, поэтому готовилась к приготовлению национальных блюд. По словам молодой женщины, отсутствие воды могло нарушить все ее планы, если бы не помощь и поддержка ее свекрови – в Ингушетии отсутствие воды практически во всех населенных пунктах проблема давняя.
По его словам жителя соседнего Долаково Исмаила Манкиева, воды нет также в Гамурзиево, Плиево, Ачалуках, Назрани и в основной части селения Долаково."Всегда и во всех домах вода есть в единственном населенном пункте Ингушетии – в городе Магасе, где живут члены правительства и высокопоставленные чиновники. А другие жители республики уже привыкли к этим перебоям с водой. Вся беда в том, что давно пора заменить накопительные резервуары, насосы. Согласно документам, все это имеется. А на деле – старье, которое, также, как и водопроводные сети, давно изжило свой век и требует замены", - сказал Манкиев корреспонденту "Кавказского узла".
Манкиев сообщил, что ранее направлял в прокуратуру документы, свидетельствующие о том, что выделенные на реконструкцию системы водоснабжения средства были использованы не по назначению, и просил провести расследование . "По документам, с подписями и печатями, легко можно было установить, где осели миллионы для приобретения накопительных резервуаров, труб, насосов, и прочей техники", - рассказал он.
Однако после того, как он отправил заявление, "началось хождение старейшин, знакомых, родственников" с просьбой забрать документы из прокуратуры. Он "заверяли, что чиновники в самом ближайшем будущем устранят все недостатки и вода будет круглосуточно во всех домах". "Что из этого получилось, можно наблюдать сегодня. Если раньше от нехватки воды люди страдали в жаркие месяцы, то теперь уже и зимой время от времени не бывает воды. И в этом году даже в Мархаш во многих домах нет воды", - говорит Исмаил Манкиев.
У жительницы Ачалуков Радимы пятеро детей и муж-инвалид, прикованный к постели. "Живем на пенсию мужа и на детские пособия. Сама работать не могу, мужа не с кем оставить. Держу на откорме телочек, домашнюю птицу. И вся эта живность без воды жить не может. Если перебои с водой, спасает только бетонированный колодец на пять кубов, за водовозку платить приходится", - говорит Радима.
К празднику Ид-аль-Фитр женщина готовилась загодя. "Дети всегда ждут этот праздник, помогают мне в готовке всяких вкусностей, а тут как назло перед самым праздником, воды не стало. Правда, глава республики пообещал, что в дни Мархаш будет бесперебойное газо-водо-электроснабжение. И вот Мархаш начнется сегодня, а воды как не было, так и нет", - подчеркнула Радима.
В правительстве Ингушетии с 20 по 24 апреля, в дни мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Мархаш), будет работать оперативный штаб, созданный по поручению главы региона Махмуд-Али Калиматова, который будет координировать деятельность служб и ресурсоснабжающих организаций по вопросам газо-, электро- и водоснабжения. Для ликвидации возможных аварий подготовлены бригады с расчетом на каждый муниципальный округ, а также спецтехника и запас материалов и оборудования. "Необходимо предельно серьезно и ответственно подойти к работе оперативного штаба и сделать все, чтобы в праздничные дни люди не испытывали никаких трудностей. На каждое обращение нужно моментально реагировать и решать вопросы в максимально короткое время", — привела слова Калиматова 17 апреля газета "Ингушетия".
19 апреля Калиматов опубликовал в своем Telegram-канале сообщение об отправке очередной партии внедорожников с повышенной проходимостью для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. К 18.40 мск публикация набрала 31 комментарий, большинство из них посвящены проблеме с водоснабжением. "Дайте нам воду! Хотя бы эти дни дайте пожить по-человечески", - написала Аза Котикова. "Почему не исполняется указ главы республики? Почти каждый день Плиево без воды . И сегодня её нет", - отметила Фатима. "Пусть нам дадут воду бесперебойно хоть эти два дня, всё-таки вы давали такое распоряжение и никто его не исполнил. Мы за каналом опять сидим без воды", - поддержала Мадина Мадина. "Пожалуйста! Дайте воду за каналом Альтиева, уже почти месяц сидим без воды", - написала Алия.
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Автор: Амина Закаева источник: корреспондент "Кавказского узла"