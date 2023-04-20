Жители Ингушетии пожаловались на перебои с водой

20 апреля 2023, 18:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В нескольких селах и городах Ингушетии в преддверии Ураза-байрама нет воды, несмотря на обещание главы республики максимально оперативно ликвидировать коммунальные аварии, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", ранее жители ингушских сел неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. так, в августе 2022 года жители Малгобекского и Назрановского районов рассказали, что из-за перебоев с подачей воды в летние месяцы приходится покупать питьевую воду и добывать ее из родников, хотя плата за водоснабжение начисляется

В ингушском селении Кантышево вот уже третий день рабочие пытаются ликвидировать прорывы трубы, по которой поступает вода в дома сельчан, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" молодая жительница села Зарема. "Начинается мусульманский праздник Ид-аль-Фитр, по-нашему - Мархаш. Сколько всего нужно приготовить, ведь в каждый дом будут приходить гости, нужно накрыть столы, угостить, а тут такая оказия – нет воды. Пришлось заказывать водовозку, а поскольку воды нет не только в нашем селе, то цены на водовозку возросли в разы", - жалуется женщина.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что месяц Рамадан в 2023 году наступает с заходом солнца 22 марта, а Ураза-байрам состоится 21 апреля.

В этом году Зарема впервые встречает праздник в качестве молодой хозяйки в новом для нее доме, поэтому готовилась к приготовлению национальных блюд. По словам молодой женщины, отсутствие воды могло нарушить все ее планы, если бы не помощь и поддержка ее свекрови – в Ингушетии отсутствие воды практически во всех населенных пунктах проблема давняя.

По его словам жителя соседнего Долаково Исмаила Манкиева, воды нет также в Гамурзиево, Плиево, Ачалуках, Назрани и в основной части селения Долаково."Всегда и во всех домах вода есть в единственном населенном пункте Ингушетии – в городе Магасе, где живут члены правительства и высокопоставленные чиновники. А другие жители республики уже привыкли к этим перебоям с водой. Вся беда в том, что давно пора заменить накопительные резервуары, насосы. Согласно документам, все это имеется. А на деле – старье, которое, также, как и водопроводные сети, давно изжило свой век и требует замены", - сказал Манкиев корреспонденту "Кавказского узла".

Манкиев сообщил, что ранее направлял в прокуратуру документы, свидетельствующие о том, что выделенные на реконструкцию системы водоснабжения средства были использованы не по назначению, и просил провести расследование . "По документам, с подписями и печатями, легко можно было установить, где осели миллионы для приобретения накопительных резервуаров, труб, насосов, и прочей техники", - рассказал он.

Однако после того, как он отправил заявление, "началось хождение старейшин, знакомых, родственников" с просьбой забрать документы из прокуратуры. Он "заверяли, что чиновники в самом ближайшем будущем устранят все недостатки и вода будет круглосуточно во всех домах". "Что из этого получилось, можно наблюдать сегодня. Если раньше от нехватки воды люди страдали в жаркие месяцы, то теперь уже и зимой время от времени не бывает воды. И в этом году даже в Мархаш во многих домах нет воды", - говорит Исмаил Манкиев.

У жительницы Ачалуков Радимы пятеро детей и муж-инвалид, прикованный к постели. "Живем на пенсию мужа и на детские пособия. Сама работать не могу, мужа не с кем оставить. Держу на откорме телочек, домашнюю птицу. И вся эта живность без воды жить не может. Если перебои с водой, спасает только бетонированный колодец на пять кубов, за водовозку платить приходится", - говорит Радима.

К празднику Ид-аль-Фитр женщина готовилась загодя. "Дети всегда ждут этот праздник, помогают мне в готовке всяких вкусностей, а тут как назло перед самым праздником, воды не стало. Правда, глава республики пообещал, что в дни Мархаш будет бесперебойное газо-водо-электроснабжение. И вот Мархаш начнется сегодня, а воды как не было, так и нет", - подчеркнула Радима.