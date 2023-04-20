Контрактник из Краснодарского края осужден за оставление части

20 апреля 2023, 17:57

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Житель Тихорецка Андрей Саенко приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы условно за оставление части на полтора месяца в период мобилизации.

Майкопский гарнизонный военный суд признал контрактника Андрея Саенко виновным в самовольном оставлении войсковой части на полтора месяца и приговорил его к пяти с половиной годам условного лишения свободы, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора, опубликованного на сайте суда, 3 января Саенко "желая временно отдохнуть от прохождения военной службы", оставил войсковую часть в Московской области и на попутном транспорте уехал в Тихорецк Краснодарского края. При этом свои родным он рассказал, что получил отпуск. 15 февраля Саенко добровольно пришел в военный следственный отдел по Армавирскому гарнизону и заявил о преступлении.

Саенко подписал контракт на два года в апреле 2022 года. Следствие квалифицировало действия Саенко как оставление войсковой части в период мобилизации, что является отягчающим обстоятельством. Смягчающим обстоятельством суд счел наличие награды и "выполнение служебных задач в особых условиях" и приговорил его к пяти с половиной годам условного лишения свободы, назначив три года испытательного срока. Также суд обязал его не менять постоянного места жительства и службы без уведомления контролирующего органа, указано в решении суда.

Дело Саенко поступило в Майкопский гарнизонный суд 14 марта, решение было вынесено после одного заседания суда, следует из карточки дела.

"Кавказский узел" также писал, что 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс была введена часть 3.1 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, предусматривающая до семи лет лишения свободы.

20 марта стало известно, что суд на Ставрополье по этой статье приговорил к пяти годам колонии военнослужащего Даниила Писцова, который оставив часть, уехал в Краснодарский край. 10 апреля стало известно, что Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного Сергея Канева, который самовольно покинул воинскую часть, а также украл у знакомой деньги с банковского счета.

После объявления частичной мобилизации военнослужащие-контрактники также потеряли возможность разорвать контракт до окончания срока ее действия. Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября 2022 года министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября 2022 года пресс-секретарь Путина.

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