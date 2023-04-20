Житель Армении объявлен в международный розыск за сожжение флага Азербайджана

20 апреля 2023, 17:13

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Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск жителя Армении Арама Николяна по делу о разжигании межнациональной вражды и надругательстве над государственным флагом. В правоохранительные органы зарубежных стран направлены запросы об экстрадиции обвиняемого, сообщило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля во время открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване местный житель Арам Николян выхватил у девушки-участницы церемонии флаг Азербайджана, поджег его и унес со сцены. Мужчину задержали, однако вскоре отпустили из отделения полиции. МИД Азербайджана осудил инцидент и призвал наказать виновных. Баку снял своих спортсменов с соревнований из-за угрозы их безопасности. Жители Еревана связали инцидент с событиями на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе. Европейская федерация тяжелой атлетики назвала инцидент посягательством на спортивные ценности.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку заявили, что инцидент с сожжением флага Азербайджана не должен повлиять на дальнейшие взаимоотношения между двумя странами, в частности, на мирные переговоры.

Дизайнер армянского Общественного телевидения Арам Николян, который сжег флаг Азербайджана в прямом эфире на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, объявлен в международный розыск, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

"В ходе спортивного мероприятия совместно с группой людей, личность которых неизвестна следствию, Арам Николян намеренно сжег наш государственный флаг перед широкой международной аудиторией и совершил действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды в армянском обществе, а также унижение национального достоинства Азербайджана", - говорится в публикации на странице ведомства в Facebook*.

Следственный отдел Генпрокуратуры ведет в отношении Арама Николяна расследование по обвинению в возбуждении национальной ненависти или вражды 1 и надругательстве над государственным флагом Азербайджана 2 , указано в сообщении.

Генеральная прокуратура направила официальные запросы в правоохранительные органы зарубежных стран и запросила экстрадицию Арама Николяна в случае пересечения им государственной границы, отметило ведомство.

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