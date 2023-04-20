Слепой Свидетель Иеговы* из Невинномысска осужден за экстремизм

20 апреля 2023, 14:09

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64-летний Свидетель Иеговы* из Невинномысска Сергей Кузнецов, который является инвалидом первой группы и почти не имеет зрения, признан судом виновным по делу об экстремизме и приговорен к шести годам лишения свободы условно.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 января 2020 года стало известно, что девять Свидетелей Иеговы* из Невинномысска были заподозрены в экстремизме. По версии следствия, они проводили домашние собрания, на которых пропагандировали религиозную нетерпимость.

Невинномысский городской суд признал виновным в организации деятельности экстремистской организации местного 64-летнего жителя Сергея Кузнецова, который является Свидетелем Иеговы*. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы условно, сообщило сегодня "ОВД-Инфо"**.

По версии следствия, Кузнецов проводил встречи с единоверцами, во время которых обсуждал религиозную литературу, читал молитвы и пел религиозные песни. Обвинение против него строилось на показаниях секретного свидетеля – сотрудника ФСБ под псевдонимом Сидоров.

Кузнецов является инвалидом первой группы – практически лишился зрения, имеет проблемы со слухом и с трудом передвигается. Уголовное разбирательство ухудшило его здоровье, отметило издание.

Комментариев от Сергея Кузнецова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 15 марта силовики провели обыск в ставропольской квартире Свидетеля Иеговы* Алексея Пасынкова. Ранее, 17 февраля 2022 года, силовики обвинили троих Свидетелей Иеговы* в Георгиевске в участии в деятельности экстремистской организации и ее финансировании.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года постановил ликвидировать все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также все его местные филиалы попали в составленный Минюстом перечень запрещенных организаций, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.