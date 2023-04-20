Житель Грузии получил срок за дискриминационное насилие

20 апреля 2023, 14:15

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Житель Грузии Теймураз Шаинидзе избил двух девочек-подростков за то, что ему не понравился их цвет волос и татуировки, суд приговорил его к 2,6 года лишения свободы.

По данным следствия и суда, в конце прошлого года Шаинидзе напал на двух девочек в Батуми. Потерпевшие заявили, что он избил их, ругаясь из-за цвета волос, пирсинга и татуировок. Один из свидетелей, офицер полиции заявил на заседании суда, что когда он прибыл на место происшествия, мужчина кричал, что "грузинские девушки не должны красить волосы в красный и зеленый цвет".

Прокуратура предъявила мужчине обвинение в дискриминационных мотивах и физическом насилии. Пострадавшие требовали максимального наказания. Батумский городской суд приговорил Теймураза Шаинидзе к 2,6 года лишения свободы, пишет сегодня информагентство "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал и о других случаях насилия над женщинами в Грузии. В мае 2022 года житель Тбилиси на глазах детей убил свою жену в общественном транспорте. Этот инцидент вызвал широкий резонанс. В Тбилиси, Зугдиди и Батуми прошли акции в защиту прав женщин на жизнь. Активисты призвали общество не игнорировать насилие над женщинами. Широкую огласку ранее также получила и история жительницы села Ламбало Сагареджойского муниципалитета, которая покончила с собой в 2014 году после того, как стала жертвой незаконного лишения свободы групповым образом и унижающего достоинство обращения.

В апреле 2018 года "Кавказский узел" провел опрос среди грузинских правозащитников о насилии в семье в отношении женщин. По их словам, полиция в Грузии часто оставляет без внимания жалобы на насилие в семье, сами женщины замалчивают проблему, а закон слабо их защищает.

3 апреля этого года несколько сотен женщин провели в Тбилиси марш, во время которого потребовали обеспечить соблюдение взятых на себя властями Грузии международных обязательств по достижению гендерного равенства.