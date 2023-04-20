Жертва аферы с маткапиталом в Карачаево-Черкесии пожаловалась на судебных приставов

20 апреля 2023, 13:55

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Приставы не принимают мер для взыскания долга с Марьям Караевой, осужденной ранее условно за хищение маткапитала, заявила пострадавшая по этому делу Анжелина Мамбетова. Пострадавшим от мошенников приходится не только участвовать в судебных тяжбах, но и добиваться эффективной работы судебных приставов, посетовала мать Мамбетовой Галимат Охтова, которая длительное время добивалась привлечения злоумышленников к ответственности.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря 2021 года Черкесский городской суд приговорил к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев условно жительницу Карачаево-Черкесии Марьям Караеву по делу о хищении материнского капитала, выделенного Анжелине Мамбетовой (на то время Каровой) в связи с рождением второго ребенка. Суд также обязал осужденную вернуть потерпевшей сумму материнского капитала – 403 000 рублей, моральный вред в размере 150 тысяч рублей и расходы на адвоката в сумме 35 тысяч рублей. 29 марта 2022 года Верховный суд Карачаево-Черкессии оставил в силе приговор Мариям Караевой.

Дело о хищении средств материнского капитала рассматривалось Черкесским городским судом с августа 2019 года. Мамбетова хотела приобрести на маткапитал у своей матери Галимат Охтовой комнату в общежитии. Оформление сделки доверила посредникам. Дело о мошенничестве было возбуждено только спустя семь месяцев после заявления Галимат Охтовой о хищении. Мариям Караева признала свою вину в хищении денег.

Анжелина Мамбетова подала в суд иск, в котором пожаловалась на бездействие межрайонной уголовно-исполнительной инспекции (МРУИИ) №3 по Карачаево-Черкесии по взысканию с Марьям Караевой суммы долга.

Мамбетова указала в иске, что она обращалась в уголовно-исполнительную инспекцию, чтобы ее сотрудники обратились в суд о замене условного срока лишения свободы Марьям Караевой на реальный из-за того, что она не возместила ей сумму, указанную в решении суда.

"Я неоднократно обращалась в уголовно-исполнительную службу о содействии по взысканию с Караевой материального и морального ущерба. Последний раз я обратилась с письменным заявлением 3 марта этого года, но и в этот раз, и все предыдущие разы ответчик проигнорировал мое заявление, и даже не ответил мне", – рассказала Мамбетова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, судебные приставы ссылаются на то, что у Караевой нет возможности возместить долг из-за сложных жизненных обстоятельств (в частности отсутствия работы), а также наличия малолетних детей. "Данные "обстоятельства" в ее жизни появились из-за ее незаконной деятельности. Ничего не мешает ей трудоустроиться и получать честно заработанную плату, чтобы возместить мне долг", – сказала Мамбетова.

В исковом заявлении она ссылается на Уголовно-исполнительной кодекс, где сказано, что уклонение от возмещения ущерба может повлечь замену условного наказания на реальный срок.

Мамбетова отметила, что Караева вернула ей только 83 000 рублей. "В связи с этим органы ФСИН, на основании статьи 190 УИК РФ и 74 УК РФ, обязаны обратиться в суд о назначении регулярных выплат, о продлении испытательного срока и замене условного наказания на реальный срок в случае уклонения от исполнения приговора суда", – сказано в иске.

Мать Анжелины Мамбетовой Галимат Охтова, которая длительное время добивалась привлечения к ответственности злоумышленников, отметила, что даже если все они будут осуждены, далеко не факт, что обманутые ими женщины вернут свои деньги.

"Я на примере своей дочери убедилась, что обвинительный приговор не означает, что потерпевшим ущерб возместят. Я уже два года бьюсь, чтобы вернуть наши деньги, а воз и ныне там. Потому что структуры, которые должны заниматься взыскиванием долга, не работают. Им это не интересно и не нужно. Чтобы они пошевелились, мне приходится писать письма то президенту страны, то в Генпрокуратуру и только после этого взыскивают с Караевой сколько-нибудь. Последний раз взыскали 4800 рублей. Поэтому каждые два месяца мне приходится писать жалобы в федеральные структуры", – пожаловалась Галимат Охтова корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями ОФСИН по Карачаево-Черкесии "Кавказский узел" пока не располагает.

17 марта следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии отчиталось на своем сайте о завершении следствия по делу о хищении материнского капитала. В деле 40 потерпевших, общая сумма причиненного им ущерба превысила 28 миллионов рублей. Группа действовала на территории республики с 2015 года. По делу проходят более 700 свидетелей. Участникам дела предъявлены обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества.

По версии следствия, члены группы, создав потребительский кредитный кооператив, подыскивали женщин, получивших сертификаты материнского капитала, и заключали с ними фиктивные сделки о якобы выделенных им кредитах на приобретение жилья.

Фиктивные документы передавались в отделения Пенсионного фонда для получения материнского капитала. Деньги поступали на счета обвиняемых, будто бы на погашение несуществующих кредитов.

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