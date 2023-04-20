Схрон с гранатами найден на границе Ростовской области

20 апреля 2023, 12:17

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Пограничники нашли тайник, в котором находились 14 гранат Ф-1 и РГД-5, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, схрон с боеприпасами был спрятан под кучей мусора.

В тайнике, помимо Ф-1 и РГД-5, были 15 взрывателей для гранат. Оружие было чистым и аккуратно упакованным. Силовики подозревают, что его могли готовить для продажи. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, или сбыт боеприпасов", говорится в сообщении, опубликованном 19 апреля в телеграм-канал "Че по Ростову?".

В погранслужбе ФСБ по Ростовской области информацию не прокомментировали, порекомендовав обратиться в Центр общественных связей ФСБ. В пресс-службе управления МВД по Ростовской области также заявили, что пока не располагают официальной информацией, написало 19 апреля информагентство "161.ru".

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