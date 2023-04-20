Продлен арест махачкалинским полицейским по делу о смерти Далгатова

20 апреля 2023, 10:06

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Бывшие оперуполномоченные отдела полиции по Советскому району Махачкалы, заподозренные в причастности к смерти Курбана Далгатова, останутся под стражей еще на два месяца.

Как сообщал "Кавказский узел", дело о смерти Курбана Далгатова расследует Следком по статье о превышении полномочий. 23 января трое подозреваемых - оперуполномоченные полиции - были заключены под стражу. Начальник райотдела и трое его заместителей были отстранены от работы. Сотрудник полиции Советского района Махачкалы Магомед Маликов, заподозренный по делу о пытках, приведших к смерти Далгатова, заявил о нарушениях в ходе расследования дела.

Махачкалинец Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

Продлен срок содержания под стражей бывшим оперуполномоченным отдела полиции по Советскому району Махачкалы, которые обвиняются в причастности к смерти мужчины. В отношении полицейских расследуется дело о превышении должностных полномочий с применением пыток, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 5, статья 286 УК России), сообщила пресс-служба Советского районного суда.

"Суд продлил обвиняемым срок содержания под стражей на два месяца, а всего до пяти месяцев, по 21 июня 2023 года включительно. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение трех суток со дня его вынесения", - процитировал пресс-службу ведомства "Дагестан 24" в своем телеграм-канале 19 апреля.