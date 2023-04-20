Мэр Сочи отказался разговаривать с многодетными родителями из Кудепсты

20 апреля 2023, 05:39

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Глава Сочи Алексей Копайгородский, сославшись на занятость, не принял многодетных родителей, которые опасаются изъятия выделенных им земельных участков в Кудепсте. Заместители мэра на словах уверяли, что федеральную трассу не будут строить по жилому массиву многодетных, однако никаких гарантий активистам не дали.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2022 года около 30 многодетных семей записали видеообращение к президенту РФ с требованием разобраться, почему выделенную им федеральную землю в Сочи власти отбирают назад в собственность государства. Не получив ответа за год, сочинцы узнали о планах изъятия участков под строительство трассы в обход Адлера. В апреле власти Сочи дважды отказались согласовать митинг многодетных родителей против изъятия земельных участков в Кудепсте. 15 апреля власти снесли мост через реку Кудепста, по которому жители добирались на свои участки, сообщила "Кавказскому узлу" активистка Марина Шуринова.

В 2021 году, когда прокуратура выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка, суд наложил аресты на участки многодетных семей в Кудепсте, которые выдавались им в 2015 году по совместному решению горсобрания и администрации Сочи. Инициатива выдачи земель многодетным исходила от президента, а глава Сочи Анатолий Пахомов в 2016 году рапортовал о большой работе, проделанной чиновниками, чтобы в Кудепсте "многодетные получили ту землю, которую они хотели".

Пятнадцать активистов из числа многодетных родителей Кудепсты 19 апреля пришли на переговоры с мэром Сочи, чтобы Алексей Копайгородский лично подтвердил или опроверг планы согласовать строительство федеральной трассы по их жилому массиву. Активистов сотрудники администрации не пустили к главе города, сославшись на «занятость мэра», передал корреспондент «Кавказского узла».

Делегатов направили перенаправили к двум заместителям Копайгородского. Они, по словам активистов, утверждали, что «дороги не будет». Многодетные жители Кудепсты настаивают на документальных гарантиях, что земля, в благоустройство которой они вложили средства, не будет у них отобрана.

«Они нам не показали не одного документа, подтверждающего что Алексей Копайгороский не намерен согласовывать вариант дороги, проходящий именно по массиву земель, выделенных нам, многодетным. Они не смогли объяснить, почему буровые машины Росавтодора бурят занятую нами землю. На словах они уверяли нас, что дороги не будет и что это только геологические изыскания», - рассказала лидер группы многодетных родителей Марина Шуринова.

Многодетная мама Татьяна Плишкина напомнила, что ее покойный супруг долго добивался вывода участков из-под ареста, но его многочисленные походы к чиновникам не увенчались результатом.

"Я осталась с тремя детьми на руках, вложив материнский капитал в стройку на этой земле. Согласно ответам из Росавтодора, схему прохода трассы будет утверждать глава города Алексей Копайгородский. Мы попросили, чтобы он принял нас, но он отказался от встречи с нами, сославшись на занятость. Нас принимали сегодня его замы с пустыми обещаниями», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Мать троих детей Елена Колесник рассказала, что сочинская мэрия дважды за десять лет предоставляла участки ее семье и забирала землю. В оба участка семья вкладывала собственные средства. «Первый раз мы получали участок в 2012 году в поселке Вардане Лазаревского района в долгосрочную аренду для стройки дома, но там наш участок попал под изъятие из-за «неправильной планировки внутренних дорог». Нам заменили этот участок на участок в Кудепсте, но и он попал под арест в сентябре 2021 года по делу о краже земель нацпарка, а сейчас нам грозит изъятие земли под федеральную дорогу в обход Адлера. И мы не одни такие, кого кидают с участка на участок, а в конечном итоге оставляют ни с чем», - рассказала она.

Женщина предоставила «Кавказскому узлу» ответ Департамента имущественных отношений мэрии Сочи, полученный в 2021 году. Колесник попросила оформить землю в Кудепсте в собственность, но мэрия ответила, что ее участок на Гостеприимной улице находится под арестом по решению Центрального районного суда города Сочи.

Лаура Силагадзе с 2009 года занималась вопросом выдачи земли многодетным семьям Сочи, обращаясь в органы власти разного уровня. «С начала 2015 года началась замена ранее выданных неликвидных участков и в 2016 году 51 многодетная семья на нашем массиве получила повторно свой заветный (участок), а потом еще 46 многодетных семей. А теперь такой удар - препятствия в доступе на участки, мост, берегоукрепление по всей длине нашего массива и его электрификация оказались просрочены, а еще на наш массив были выделены деньги на систему водоснабжения и водоотведения», - сказала она.

Марина Шуринова добавила, что многодетные жители Кудепсты 22 апреля намерены записать новое видеообращение к президенту России. Оно также будет направлено омбудсмену по правам ребенка, генпрокурору и мэру Сочи.

В пресс-службе мэрии Сочи корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что многодетных активистов перенаправили к заместителям мэра ввиду занятости последнего, однако не пояснили, почему им не назначали другое время визита, когда Копайгородский мог принять жителей Кудепсты.

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