Оставлен в силе приговор Илье Яшину*

19 апреля 2023, 13:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор московскому депутату Илье Яшину, осужденному на 8,5 года колонии по обвинению в распространении фейков об армии.

Как писал "Кавказский узел", московский муниципальный депутат Илья Яшин был обвинен в распространении фейков о российской армии. Ранее на Яшина были составлены четыре административных протокола о дискредитации вооруженных сил, по трем из них назначен штраф в сумме 90 тысяч рублей. В июле 2022 году суд отказался избрать политику меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Яшин добивался отставки главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликовав на сайте Change.оrg соответствующую петицию. За первые 18 часов с момента публикации петиция набрала более 20 тысяч подписей, а за первые сутки более 100 тысяч. В петиции Яшина был сделан упор на неоднократные угрозы Кадырова и его приближенных в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о петиции за отставку Кадырова".

Мосгорсуд оставил в силе приговор в 8,5 года Илье Яшину, сообщает сегодня Sota со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

"Назначенный мне приговор поражает воображение: 8,5-летний приговор за 20-минутный ролик. В колонии я встречал людей, которые получили меньший срок за убийства, грабежи и изнасилования — за настоящие преступления, а не слова", - заявил в суде Илья Яшин. "Я не буду каяться, просить пощады, потому что моя совесть чиста", - приводит его слова издание.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы назначил восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима Илье Яшину за YouTube-трансляцию, в ходе которой он говорил об убийствах в украинской Буче. Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальный срок по этой статье — десять лет. Сам Яшин вину не признал и заявил, что обжалует решение, а назначенный срок проведет «достойно», сообщил 9 декабря 2022 года "Коммерсант".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.