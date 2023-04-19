Суд признал законным изъятие чайных плантаций в Сочи

19 апреля 2023, 11:33

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Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о возвращении в госсобственность 3,9 тысячи гектаров земельных участков сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив участков 74 ответчиков. Предприниматели обратились к президенту Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края. 26 ноября в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель, была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство о недопустимости изъятия участков у добросовестных предпринимателей. Представитель Генпрокуратуры России пообещал, что с добросовестными фермерами Адлерского и Хостинского районов Сочи, чьи земли должны быть изъяты, будут заключены договоры, после чего они смогут продолжить работу.

Краснодарский краевой суд 18 апреля оставил в силе решение Адлерского районного суда о возвращении в собственность России 3,9 тысячи гектаров земельных участков сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи, сообщил адвокат сельхозпроизводителей Адлера Михаил Школьник.

"В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей. Ответчиками по делу выступают АО "Адлерский чай", сооснователь компании "Краснополянская косметика" Дмитрий Серов и еще 124 юридических и физических лица (объединено в одно дело)", - процитировал адвоката "Коммерсант".

Ранее председатель общественной организации "Союз фермеров Сочи" Александр Андреев выразил надежду, что Генпрокуратура сдержит свои устные обещания и заключит договора с добросовестными фермерами. "В обратном случае мы будем вынуждены подавать кассации, что отнимет опять наше время на судебных тяжбы. Это время мы все хотели бы посвящать работе на своих фермах. Этот год был очень стрессовым для всех фермеров, кто попал под судебные разбирательства. Суды отняли много энергии и нервов", - рассказал фермер "Кавказскому узлу".

Директор АО "Мацестинский чай" Виктор Панкеев заявлял, что в адрес апелляционной инстанции от организации были отправлены несколько документов, доказывающих добросовестность компании. Он также признался, что находится в ожидании помощи от Генпрокуратуры и надеется на заключение договоров с Росимуществом. Надежду на то, что будут заключены новые договоры выразила и фермер Инга Экзархо. Комментируя ситуацию "Кавказскому узлу", она заявила, что добросовестные фермеры отвечают "за ошибки чиновников многолетней давности".