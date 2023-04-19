Жители дагестанских сел выступили против строительства мусорного полигона

19 апреля 2023, 04:04

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Мусорный полигон близ бархана Сарыкум нанесет непоправимый вред природе и негативно повлияет на жизнь местного населения, заявили жители села Новая Урада, чьи обращения власти оставили без реакции. Опасения сельчан оправданны, подтвердили дагестанские экологи.

Как писал "Кавказский узел", жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели 17 апреля акцию протеста, на которой потребовали отменить строительство мусорного полигона. По их мнению, его создание нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Против строительства также выступили жители сел Новая Шангода-Шитлиб и Тидиб.

Перед строительством полигона для хранения отходов в Кумторкалинском районе были проведены общественные слушания и экспертиза, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" 18 апреля в пресс-службе районной администрации.

«Все процедуры по общественным слушаниям проведены в соответствии с регламентом. Они состоялись в июле 2022 года. На общественные слушания собрались около 150 человек. Были ответы на все интересующие людей вопросы», - рассказал представитель муниципалитета. Он добавил, что не знает, кто проводил экспертизу, «но без нее в таких вопросах ничего не обсуждается».

Информация о прошедших слушаниях размещена на официальном сайте Кумторкалинского района. «В Коркмаскале администрация Кумторкалинского района организовала общественные обсуждения (в форме слушаний) объекта государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тысяч тонн ТКО в год». Полигон будет оснащен современным оборудованием – анализаторами, определяющими вредоносность содержимого каждой машины, въезжающей на полигон. Сам объект строится таким образом, чтобы исключить попадание отходов в грунтовые воды», - говорится в публикации.

Местные жители рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что бархан Сарыкум расположен на расстоянии менее километра от места строительства полигона. Село Новая Урада находится примерно в 600 метрах от полигона.

Жители села Новая Урада проводили акцию протеста против мусорного полигона и в марте. Власти объявили о планах построить в этом месте мусорный полигон в 2021 году, после утверждения новой схемы обращения с отходами. Когда был объявлен тендер, то его журналисты указывали, что рядом с местом будущей свалки находится бархан Сарыкум. При этом протесты жителей села Новая Урада остаются без реакции чиновников еще и потому, что село расположено на землях отгонного животноводства и не имеет муниципального статуса, сообщает "Новое дело".

«Полигон строится рядом с автотрассой, недалеко от села. Как нам сказали, согласно схеме утилизации, из Карабудахкентского района после сортировки мусор поступит в Кумторкалинский район. Это десятки машин ежедневно. Все село покроется мусором, от вредных испарений пострадают сады», - заявил житель села Новая Урада Магомед.

«Мы не против мусорного полигона, но пусть строят его в другом месте. Буквально в 600-700 метрах от него располагается школа. Чем будут дышать дети? Будут отравлены все источники воды, родники», - отметил Рашид.

Сельчанин Исмаил рассказал, что возле села находится уникальный источник с горячей сероводородной водой. Сельчане начали возле него обустраивать небольшой лечебный центр для всех желающих. «Теперь эта вода будет отравлена, так как отходы просочатся в землю. Село также питается от нескольких подземных источников, вода станет непригодна для питья», - считает мужчина.

Сельчане отметили, что на их обращения в разные инстанции ответ так и не поступил. Они полагают, что это из-за того, что населенные пункты не имеют официального статуса.

Член регионального отделения Русского географического общества, журналист Хаджимурад Сагитов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что не видел положительного заключения экспертизы по данному проекту и не знает о проведенных общественных слушаниях.

«Бархан Сарыкум - особо охраняемая природная территория. Тем более при строительстве полигона должны быть более строгие требования. Пока мы не видим проекта, что из себя будет представлять полигон, и какие есть гарантии безопасности производства. Здесь часто меняется роза ветров, запахи отходов с содержанием тяжелых элементов будут попадать и оседать на территорию близлежащих населенных пунктов. Закапываемые отходы могут дать химическую реакцию. Начнут разводиться грызуны, птицы, являющиеся переносчиками болезней», - сказал Сагитов.

Общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора, председатель правления ДРОО по охране памятников культурного и природного наследия «Птица Феникс» Аминат Абдурахманова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что опасений людей по поводу негативного влияния полигона оправданы.

«Воспользовались тем, что статуса у сел на землях отгонного животноводства нет, и отнеслись так, как будто людей не существует. Нет информации о проведенных общественных слушаниях. Здесь протекают подземные лечебные источники, и питьевая вода. Кто дал экологическую экспертизу местности, проводились ли геологические исследования? Нет гарантий, что будут соблюдены санитарные нормы», - сказала Абдурахманова.

Она отметила, что бархан Сарыкум является обязательной программой посещения туристов, и к ней поступают обращения со всей страны с просьбой не допустить строительство полигона, от которого до бархана несколько сот метров. «Полигон погубит уникальную краснокнижную флору и фауну Сарыкума. На месте строительства располагалось красивое маковое поле, куда специально приезжали местные жители и туристы фотографироваться. Его погубили. До села Новая Урада менее километра, села с каждым годом разрастаются и окажутся все ближе к свалке. Под угрозой водоснабжение сел, отходы могут проникнуть в источники воды», - рассказала Абдурахманова.

Она сообщила также, что обратилась в Волжскую природоохранную прокуратуру, в чью юрисдикцию входит Дагестан, с просьбой проверить законность и обоснованность проводимых строительных работ. Ответ пока не поступил.

"Кавказский узел" также писал, что Конституционный суд Дагестана в июле 2022 года счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Без присвоения статуса на землях отгонного животноводства в Дагестане образованы 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек, сообщил ранее корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минимущества Дагестана.

Напомним, отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся, в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

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