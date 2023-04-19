Кезерашвили передал контрольный пакет акций телеканала "Формула" коллективу

19 апреля 2023, 03:05

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Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили отказался от контрольного пакета акций телеканала "Формула" на фоне скандала с его возможной причастностью к международной мошеннической сети. Кезерашвили пообещал передать коллективу и оставшиеся акции "после падения олигархического режима в стране".

Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили может быть причастен к глобальной мошеннической сети, которая заработала более миллиарда долларов на обмане европейских граждан, об этом гласит расследование BBC. На каком основании журналисты сделали вывод о причастности бывшего министра обороны к мошенническим сделкам, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили заявил, что отказывается от контрольного пакета акций "Формулы ТВ" и передает половину акций коллективу. Он также заявил, что после окончания "олигархического правления" передаст коллективу и оставшуюся долю компании.

"На протяжении многих лет и я, и моя семья неоднократно задавались вопросом, не лучше ли бросить борьбу и жить в спокойном режиме, можно ли жить в принудительной иммиграции. В наши дни этот вопрос вновь стал для нас актуальным <...>. Но как я могу дистанцироваться от всего, когда я могу положить хотя бы один кирпич в стену борьбы с российским олигархатом?" - заявил Кезерашвили.

По его словам, решение отказаться от пакета акций является "уникальной медиа-моделью". "Я отказываюсь от пакета управления "Формулой" и передаю половину имеющейся доли телевизионному коллективу прямо сейчас. Как только "олигархическое правление" будет завершено, я полностью передам коллективу оставшиеся акции. После исчезновения фактора Иванишвили и возможного выхода на западное пространство я уверен, что свободные СМИ будут иметь много других средств к существованию без моего участия», - говорится в заявлении Кезерашвили.

Он также прокомментировал данные о его связях с сетью мошеннических колл-центров, выразив готовность предоставить следственным органам всю информацию о высокопоставленных чиновниках, которые причастны к данной схеме.

Основатели «Формулы ТВ» Зука Гумбаридзе, Георгий Липонова и Миша Арчерадзе на совместном брифинге пояснили, что процесс передачи акций будет максимально прозрачным.

По словам Зуки Гумбаридзе, этот шаг создаст дополнительную юридическую гарантию того, что редакционная политика канала останется неприкосновенной. "Очевидно, что мы чувствуем ответственность, прежде всего, перед нашими зрителями и общественностью. Поэтому я хочу внести больше ясности в это заявление", - сказал он.

Гумбаридзе напомнил, что "Формула ТВ" была основана в результате партнерства между компанией "Формула Креатив" и Давидом Кезерашвили. "Нам принадлежало 49%, 51% принадлежал Давиду Кезерашвили", - добавил он.

По словам основателя компании, руководство телекомпании хочет создать "дополнительную правовую базу, чтобы после принятия решения исключить владение одним учредителем контрольным пакетом акций и возможность вмешательства в редакционную политику".

"25% будет отдано людям, которых вы хорошо знаете по экранам. Будут люди, которые стоят за кулисами, хотя они играют огромную роль в том, что "ТВ Формула" находится в эфире. У нас пока нет точной модели и мы не знаем точного списка людей <...> Но многие люди станут его акционерам, они создадут организацию, где выберут председателя", - добавил он.

По словам Миши Арчерадзе, "этот шаг создаст еще одну юридическую гарантию, что редакционная политика канала останется неприкосновенной и ее по-прежнему будут определять те, кто определял ее ранее".

Оппозиция приветствовал решение Кезерашвили. «Я думаю, что это довольно правильный шаг с его стороны. В этот период передача контрольного пакета журналистам, когда он готов ответить британскому суду (по делу о колл-центрах - прим. "Кавказского узла"), была, безусловно, правильным шагом», - считает член "Единого национального движения" Тинатин Бокучава.

Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что, передавая акции, Кезерашвили хочет избавить телекомпанию от груза своей репутации.

«Свободная журналистика несовместима с тем, что Давид Кезерашвили, с большой вероятностью, финансирует деятельность СМИ на деньги, добытые международным мошенничеством. Поэтому это следует расценивать не как передачу телекомпании кому-либо или как переоформление, а как "сокрытие телекомпании". Он пытается временно снять с нее груз своей тяжелой репутации, чтобы это СМИ продолжало выполнять поставленные до сих пор задачи. В конечном итоге обмануть общество невозможно. Как бы Кезерашвили ни пытался прикрыться партией или СМИ, правда обществу известна, и следует ожидать, что о его деятельности станет известно еще больше», - цитирует его слова "Интерпрессньюс".

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