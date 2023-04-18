Бывший премьер Армении обвинен в отмывании денег

18 апреля 2023, 23:42

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Овик Абрамян, занимавший пост премьер-министра в 2014-2016 годах, через доверенных лиц занимался бизнесом и отмыванием денег, заявила Генпрокуратура Армении.

"Кавказский узел" писал, что обвинения в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве бывшему премьеру Армении Овику Абрамяну были предъявлены еще в сентябре 2018 года. Он назвал уголовное преследование местью за критику властей.

Овик Абрамян занимал должность премьер-министра Армении с 13 апреля 2014 года по 8 сентября 2016 года. В январе 2017 года он вышел из состава правящей на тот момент Республиканской партии Армении, сообщается в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографической справке об Овике Абрамяне.

Овик Абрамян обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах, незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Генпрокуратуре Армении.

Согласно версии следствия, Абрамян через доверенных лиц управлял компанией по добыче песка, через которую узаконивал имущество. Долю в компании, согласно материалам дела, экс-премьер заполучил в 2006-2008 годах, используя служебное положение, заставив владельца компании по добыче песка продать 30% акций компании своему брату Генриху Абрамяну, еще 30% - шурину экс-главы полиции Алика Саргсяна, отметил представитель следствия.

«До 2015 года Овик Абрамян через доверенных лиц незаконно участвовал в управлении компанией, получив доход свыше 230 миллионов драмов (около 600 тысяч долларов США). Для сокрытия источника дохода и его легализации экс-премьер смешал их с другими поступлениями или оформлял сделки по покупке имущества. На свое имя и на имя аффилированных с ним лиц Абрамян купил более десятка единиц имущества», - заявил сотрудник пресс-службы.

Брат бывшего премьера Генрих Абрамян и бывший глава армянской полиции Алик Саргсян также в 2018 году были заподозрены в превышении служебных полномочий и мошенничестве. Дело о мошенничестве возбуждено на основании заявления директора горнодобывающей компании "Авазаатик": по его словам, в 2008 году трое подозреваемых потребовали от него 60% доли компании. Кроме того, Генрих Абрамян ранее был обвинен в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

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