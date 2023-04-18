Правозащитники назвали сфабрикованным дело Нагавкина

18 апреля 2023, 22:43

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В последнем слове правозащитник из Волгоградской области Игорь Нагавкин заявил о фальсификации его дела и нарушениях в ходе следствия и судебного разбирательства, однако суд вынес обвинительный приговор. Правозащитники, отслеживающие процесс, назвали дело Нагавкина сфабрикованным, подчеркнув, что его активная деятельность вызывала раздражение властей.

Как писал "Кавказский узел", свидетели защиты по делу волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого по делу о краже драгоценностей из ломбарда, заявили в суде 14 февраля о наличии у него алиби. Сам Нагавкин связывает уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью. Обвинение на заседании 14 марта запросило 8 лет колонии общего режима для Игоря Нагавкина. Сегодня суд в Волгоградской области признал Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

Нагавкин намерен добиваться справедливости в апелляционном суде

До начала судебного заседания сегодня утром Игорь Нагавкин сообщил, что в случае, если ему назначат реальный срок наказания, он с помощью адвоката будет отстаивать свои права – подаст апелляционную жалобу в областной суд. Решение же ЕСПЧ по его делу, по словам Нагавкина, "никак не повлияет ни на решение Быковского суда, ни на решения областного суда по нашей апелляции, так как Россия вышла из ЕСПЧ".

Нагавкин напомнил, что он направлял в службу собственной безопасности региональной полиции заявление о фальсификации его уголовного дела следователем. Из этого ведомства пришло уведомление о передачи жалобы в региональное следственное управление следственного комитета. Игорь сообщил, что он получил ответ из управления Следкома, в котором говорится о передаче жалобы обратно в полицию. "Следственный комитет вернул мое заявление в полицию. Притом, что полиция не имеет права проводить процессуальные проверки в отношении действующих сотрудников полиции (в порядке статей 144-145 УПК РФ). Я подал жалобу на действия сотрудников следственного комитета. Ответа пока нет", - сказал Игорь Нагавкин корреспонденту "Кавказского узла".

Следственный комитет пока не хочет предпринимать действия по жалобе Нагавкина, отметил его адвокат Илья Говорухин. "Управление собственной безопасности по ряду доводов увидело нарушения и передало их в Следственный комитет. А вот следственный комитет ничего делать не хочет. Игорь и на личном приеме был у руководителя – пока результатов никаких. Все ждали приговора. На данном этапе вмешиваться следственному комитету - это под вопрос ставить рассмотрение дел в суде. Не все так просто", - пояснил Илья Говорухин корреспонденту "Кавказского узла".

В последнем слове Нагавкин заявил о фальсификации дела

На сегодняшнем заседании суда Игорь Нагавкин выступил с последним словом, которое зачитывал около пяти часов. В своем выступлении он напомнил участникам процесса, что судья удалила его из зала суда до окончания прений. "То есть судья Романова лишила меня законной возможности защищать себя всеми доступными способами и выступить в прениях сторон", - заявил подсудимый.

Нагавкин отметил, что в ходе суда систематически нарушалось право подсудимых на защиту, что по его мнению, стало попыткой давления на них, "чтобы они признали свою вину". По его словам, судья и гособвинитель "осознают, что в ходе предварительного и судебного следствия вина подсудимых не доказана, а уголовное дело построено исключительно на сфальсифицированных материалах уголовного дела".

Нагавкин в последнем слове перечислил выявленные им факты фальсификации материалов уголовного дела, которые были подтверждены в ходе служебной внутренней проверки сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области.

Он заявил о предвзятости судьи Романовой и о недопустимом и грубом поведении в отношении подсудимых и затягивании рассмотрения дела. Так, когда Нагавкин заявил ходатайство о фальсификации доказательств по уголовному делу, Романова стала ссылаться на несуществующие экспертизы по уголовному делу, "проведение которых мы не можем добиться на протяжении 6,5 лет, в проведении которых Романова сама же и отказала". Нагавкин сообщил, что подал в связи с действиями судьи заявление председателю Волгоградского областного суда и председателю Быковского районного суда, а также обращался в Высшую квалификационную коллегию судей Верховного суда.

После оглашения приговора и ареста Игоря Нагавкина его адвокат Илья Говорухин подтвердил существование многочисленных нарушений следствия и суда по этому делу. Так, в судебном процессе следователи, по словам адвоката, не предоставили суду фактические доказательства вины Нагавкина – ни видео, ни фотоматериалы, ни показания секретных свидетелей.

Правозащитники связали приговор Нагавкину с его деятельностью

Глава Фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан рассказал, что давно знаком с уголовным делом Игоря Нагавкина и все время, пока шло следствие и судебный процесс над ним, фонд оказывал Нагавкину помощь.

"Я неоднократно писал уполномоченному по правам человека России и в прокуратуру о необходимости расследования многочисленных признаков фальсификаций в деле Нагавкина. Указывал на особый состав преступления (фальсификаций). Нам отвечали: суд рассмотрит, и факты фальсификаций установит. А как быть, если суд не заинтересован в выявлении фальсификаций?", - сказал Валентин Богдан корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник отметил, что в начале следствия в уголовном деле "вообще Нагавкина не было". По его словам, у него есть ксерокопия документа с этой информацией, но он не знает, остался ли этот документ в деле при передаче его в суд. Богдан заявил о "намеренности" судебного преследования Игоря Нагавкина.

Правозащитник, глава ликвидированного по решению суда движения "За права человека"** Лев Пономарев* в телефонном разговоре сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня перед оглашением приговора общался с Игорем Нагавкиным по телефону и обсуждал сложившееся положение. Пономарев* назвал Нагавкина "самым сильным правозащитником в провинции". Игорь Нагавкин сотрудничал с Львом Пономаревым* более 10 лет. "За это время Игорь был экспертом при уполномоченном по правам человека в России. Он сумел добиться того, что некоторое время в Волгоградской области не было случаев пыток в колониях. Он боролся с наркодилерами в своем городе. Настоящий народный защитник. Очень беспокойный человек в Калаче-на-Дону. Против него ополчились все ветви власти. Если бы в России выбирали шерифов, Нагавкин был бы лучшим шерифом", - рассказал Пономарев*.

Он назвал сфабрикованным уголовное дело о краже, по которому осужден Нагавкин. Пономарев* и его коллеги неоднократно обращались в Следственный комитет и в прокуратуру с требованием провести проверку выявленных фактов фальсификации. Но ведомства отвечали о своем нежелании вмешиваться в работу следствия. "Нагавкин боец. Он реально надеется выиграть апелляционный суд. Он верит в силу правды. Наша организация продолжит оказывать ему поддержку", - заявил Лев Пономарев*.

Юрист назвал основания для пересмотра дела

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Нагавкина, подчеркнул, что апелляционная жалоба на приговор первой инстанции может быть подана в течение 15 суток со дня постановления приговора. Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато в районном суде не позднее 15 суток, в областном суде - не позднее 30 суток, в апелляционном суде общей юрисдикции и в Верховном суде РФ - не позднее 45 суток со дня поступления его в суд апелляционной инстанции, рассказал юрист.

Он подчеркнул, что нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом в ходе процесса, могут стать основанием для отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции. "Например, непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон, обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми, непредоставление подсудимому последнего слова, отсутствие протокола судебного заседания", - перечислил возможные нарушения Сергей Иващенко.

Приговор, определение, постановление суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в вышестоящий суд (статья 389.35). Осужденный имеет право на обращение и в суд кассационной инстанции (статья 401.2), "при условии, что такое судебное решение было предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции". "Кассационная жалоба подается в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора", - отметил Иващенко.

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