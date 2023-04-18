Трое Свидетелей Иеговы* из Астраханской области осуждены на семь лет

18 апреля 2023, 19:28

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Суд в Ахтубинске признал верующих Рината Кирамова, Сергея Королева и Сергея Косьяненко виновными в организации деятельности и участии в финансировании экстремисткой организации, приговорив каждого из них к семи годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября 2021 года стало известно, что трое жителей Астраханской области в возрасте от 34 до 60 лет заподозрены в экстремизме. По версии следствия, они организовывали в Знаменске и в Ахтубинском районе собрания Свидетелей Иеговы*. В ноябре 2022 года дело поступило в суд. 12 апреля стало известно, что прокурор запросил для Рината Кирамова, Сергея Королева и Сергею Косьяненко по восемь лет колонии.

Ахтубинский районный суд Астраханской области приговорил Свидетелей Иеговы* Сергея Королева, Рината Кирамова и Сергея Косьяненко к семи годам колонии общего режима. Кроме лишения свободы мужчинам также запретили заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций на срок три года с ограничением свободы на срок год, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Кирамова, Королева и Косьяненко признали виновными в организации деятельности и финансировании экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 и часть 1 статьи 282.3 УК РФ). "Нельзя использовать закон о противодействии экстремистской деятельности для ограничения свободы вероисповедания мирных людей, которые экстремистами не являются", — приводятся в публикации на сайте проекта слова Королева в суде.

Задержанию Рината Кирамова, Сергея Королева и Сергея Косьяненко в ноябре 2021 года предшествовали жесткие многочасовые обыски в домах верующих в Ахтубинске и Знаменске. Силовики выламывали двери, повреждали имущество, укладывали на пол как мужчин, так и женщин. До этого за верующими велась слежка, в квартире Кирамова была установлена прослушка. В суде некоторые свидетели обвинения, в том числе засекреченный, частично или полностью отказались от своих предварительных показаний, сообщается на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

В Астраханской области в общей сложности восемь Свидетелей Иеговы* столкнулись с уголовным преследованием после решения Верховного суда России, который 20 апреля 2017 года признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Помимо Кирамова, Королева и Косьяненко, осуждены еще пять жителей области. Рустам Диаров, Евгений Иванов, Ольга Иванова, Сергей Кликунов и Анна Сафронова уже отбывают сроки в колонии.

Шестилетний срок Анне Сафроновой стал самым жестким в России приговором женщине, исповедующей религию Свидетелей Иеговы*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен Минюстом в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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