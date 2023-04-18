МВД оспорило решение о компенсации морального вреда вдове пенсионера из Нарткалы

18 апреля 2023, 18:46

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Решение Нальчикского горсуда о выплате миллиона рублей компенсации вдове пенсионера из Нарткалы Николая Захарченко, покончившего с собой после обвинения в незаконном обороте наркотиков, обжаловали МВД по Кабардино-Балкарии и республиканское министерство финансов. По мнению авторов апелляции, вдова не доказала, что понесла моральные страдания из-за уголовного преследования супруга.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 августа 2020 года 85-летний житель Нарткалы Николай Захарченко покончил с собой. Силовики за несколько дней до этого провели у него в доме обыск, во время которого изъяли остатки куста дикорастущей конопли. Было возбуждено дело о хранении наркотиков. Вдова Евгения Захарченко сочла силовиков причастными к его суициду. Нальчикский горсуд назначил один миллион рублей 85-летней жительнице Нарткалы Евгении Захарченко в качестве компенсации за моральный вред, который был ей причинен смертью её супруга из-за необоснованно заведенного на него дела о хранении наркотиков. Вдова выразила удовлетворение решением суда, заявив также, что намерена добиться привлечения к ответственности соседа за ложный донос на ее мужа.

По версии МВД, пенсионер, "высушив листья, хранил их для личного потребления без цели сбыта". После смерти Захарченко следователь закрыл дело, объяснив это малозначительностью проступка пенсионера. По словам вдовы Захарченко, растение он вырвал в огороде и подкармливал им кроликов. Евгения Захарченко рассказала, что ее муж боялся умереть в тюрьме.

МВД по Кабардино-Балкарии и министерство финансов обжаловали решение о выплате компенсации морального вреда Евгении Захарченко в Верховном суде республики.

В апелляционной жалобе МВД по Кабардино-Балкарии указывается, что уголовное дело в отношении Николая Захарченко было возбуждено при наличии повода и оснований. Прокурором Урванского района его возбуждение было признано законным и обоснованным. Законным и обоснованным оно было признано также в прокуратуре республики, поскольку факт хранения наркотического вещества был подтвержден материалами дела. Впоследствии дело было прекращено в силу малозначительности.

В отношении вдовы умершего, Евгении Захарченко, никакого дела не возбуждалось, мера пресечения не избиралась, обвинение не предъявлялось, оперативно-розыскные мероприятия не проводились. "Право на компенсацию морального вреда неразрывно связано с личностью реабилитированного, оно в соответствии с Гражданским кодексом не может переходить в порядке наследования", - говорится в жалобе.

По мнению ведомства, Евгенией Захарченко не были представлены доказательства, что уголовное преследование ее супруга причинило ей нравственные страдания, как-то повлияло на ее честь, достоинство, доброе имя. Утверждается, что также не представлено доказательств, что к Николаю Захарченко применялись недозволенные методы ведения дознания, что сотрудники действовали неправомерно, что самоубийство пенсионера состоит в прямой причинно-следственной связи с его уголовным преследованием.

Авторы жалобы заявили, что все действия сотрудников были в рамках закона – обследование жилища, порядок его проведения. Никакого психологического, а тем более физического воздействия на Захарченко не оказывалось, нравственные страдания ему не причинялись. В связи с этим, по мнению авторов жалобы, решение суда первой инстанции следует отменить и отказать в иске в полном объеме.

Решение суда первой инстанции законно и обоснованно, заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Галина Рыжкова."С доводами апелляционной жалобы мы категорически не согласны. Моя доверительница очень сильно пострадала от всей этой ситуации. В ее семью пришло горе. Человек, с которым она прожила полвека, столь трагическим образом ушел из жизни. Что более страшного можно пережить?" - сказала адвокат. Она добавила, что готовит возражения на жалобу.

Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрит апелляционную жалобу МВД 31 мая.

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