Сельчанин ранен при взрыве мины в Азербайджане

18 апреля 2023, 17:57

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Житель Тертерского района получил ранения, подорвавшись на мине, он госпитализирован, сообщило МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", на территории, перешедшей под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, периодически подрываются на минах люди. По данным агентства по разминированию, с ноября 2020 года по 16 марта 2023 года в результате взрывов мин пострадали 290 граждан Азербайджана, погибли 51 из них, в том числе 37 мирных жителей.

4 апреля омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировую общественность принять меры по устранению минной опасности в зоне карабахского конфликта. МИД Азербайджана заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто "устанавливает мины без разбора и отказывается сотрудничать в их демонтаже".

На территории села Борсунлу Тертерского района местный житель Эльнур Аскеров, 1980 года рождения, подорвался на мине, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана. Мужчина с телесными повреждениями различной степени был доставлен в Тертерскую районную больницу, угрозы его жизни нет, отметили в ведомстве.

Инцидент произошел на территории, расположенной близ линии соприкосновения войск, которая существовала до войны 2020 года, еще не очищенной от мин, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ANAMA (Азербайджанское национальное агентство по разминированию).

В Тертерской районной прокуратуре ведется следствие, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе генеральной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что с учетом сегодняшнего инцидента, после прекращения военных действий в Карабахе 10 ноября 2020 года, в зоне конфликта от мин пострадал 291 человек - военные и мирные жители Азербайджана, в том числе 51 человек погиб, 240 получили телесные повреждения.

В зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование территорий потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов, заявил в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, а 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время той войны. Эти территории показаны на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Осенняя война 2020 года описана в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

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