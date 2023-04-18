Выборы в Кизлярском районе завершились поражением "Единой России"

18 апреля 2023, 11:51

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На выборах собраний депутатов сел Цветковка и Черняевка в Кизлярском районе Дагестана кандидаты от "Единой России" проиграли самовыдвиженцам, при этом некоторые кандидаты от "партии власти" не набрали ни одного голоса.

Голосование на выборах депутатов сел Цветковка и Черняевка в Кизлярском районе состоялось 16 апреля, итоги избирком огласил 17 апреля.

На досрочных выборах депутатов Собрания депутатов сельсовета "Цветковский" замещалось 11 депутатских мандатов, в выборах участвовали 32,88% избирателей. На досрочных выборах депутатов Собрания депутатов сельсовета "Черняевский" замещалось 10 депутатских мандатов. В выборах приняло участие 60,67% избирателей, говорится в отчете о выборах, опубликованных на сайте ресизбиркома.

В итоговой таблице не приводятся данные о партийной принадлежности победителей и проигравших, однако изучение данных кандидатов показало, что выдвиженцы партии «Единая Россия» на этих выборах в основном потерпели поражения, обратило сегодня внимание издание "Новое дело".

В выборах депутатов Собрания депутатов сельсовета "Цветковский" принимали участие 43 кандидата. Из них 11 кандидатов были от "Единой России", остальные – самовыдвиженцы. Некоторые единороссы, например Абдурашид Магомедов и Сапарбег Мусаев, не набрали ни одного голоса. Кроме того, большая часть кандидатов от "Единой России" не набрала более 0,5 процента голосов. И только один кандидат от ЕР – Расул Ярогиев попал в сельсовет, набрав 11.02% (111 голосов).

В выборах депутатов сельсовета "Черняевский" участие принимали 28 кандидатов. Из них 10 были от "Единой России", кандидаты от "партии власти" сумели занять два места в сельсовете. Наибольшее число голосов набрал самовыдвиженец Камиль Сулейбанкадиев – 7,72% (128 голосов). При этом один из кандидатов от "Единой России" Мурадбек Абдулаев, также не получил ни одного голоса.

"Кавказский узел" писал, что поражения "Единой России" на местных выборах в Дагестане происходили и ранее. Так, 22 сентября 2021 года партия набрала 0% голосов на участке в дагестанском селе Аксай, а партия "Зеленые", по данным избиркома, получила тогда 98% голосов.

На следующий день, 23 сентября 2021 года, стало известно, что всего "Единая Россия" получила 0% голосов на семи избирательных участках в Дагестане, в том числе на Избербашском, Кизлярском, Табасаранском, Центральном, Тляратинском избиркомах.

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