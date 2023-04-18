Суд оставил главбуха колхоза имени Петровых под стражей до 24 июля

18 апреля 2023, 13:41

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Прохладненский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему главному бухгалтеру колхоза имени Петровых в Кабардино-Балкарии Натальи Яценко на три месяца - до 24 июля.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта 2021 года арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых в Прохладненском районе более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду другой компании на 41 год. Однако собрание, которое проводил с кредиторами конкурсный управляющий, было прервано визитом вооруженных людей, а земли колхозу так и не вернули, их засеяла сторонняя компания. 6 июля того же года арбитражный суд отменил ранее принятое решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства". 3 сентября 13 членов колхоза имени Петровых попросили суд признать их соистцами по делу о возврате земли, отошедшей к частной компании. За время судебной тяжбы компании удалось отстранить от работы всех, кто борется за сохранение колхоза, заявила бывший главный бухгалтер хозяйства Наталья Яценко. В декабре суд удовлетворил ходатайство прокурора республики, просившего принять участие в деле в качестве третьей стороны, а также приобщил к материалам дела приговор бывшего председателя колхоза, осужденного за подписание договора аренды с частной компании без решения общего собрания членов колхоза.

В отношении Натальи Яценко было возбуждено уголовное дело о пособничестве в преднамеренном банкротстве колхоза и мошенничестве. Она была задержана 23 февраля этого года. Суд ей избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, рассказала адвокат Екатерина Реутова.

"Меру пресечения в отношении Натальи Яценко продлили на основании того, что она скроется от суда, поскольку ранее находилась в розыске. Мы намерены обжаловать как постановление о продлении меры пресечения, так и постановление об объявлении в розыск", - заявила адвокат Екатерина Реутова.

По версии следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2020 года главный бухгалтер колхоза имени Петровых по предложению директора колхоза умышленно банкротила предприятие. Для этого "подозреваемая предоставила в Арбитражный суд КБР заведомо подложные документы о наличии перед физическими и юридическими лицами кредиторской задолженности и искусственно увеличила размеры действительно имевшейся задолженности, что повлекло признание предприятия банкротом", считает следствие.

Уголовное преследование Натальи Яценко некоторые члены колхоза имени Петровых считают формой давления на нее за ее активную позицию по возврату колхозной земли, сообщили жители станицы.

В преднамеренном банкротстве обвинен также бывший председатель колхоза Александр Дегтяренко. Уголовное дело в отношении него рассматривается в Прохладненском районном суде.

Руководитель колхоза Александр Дегтяренко был привлечен к уголовной ответственности по статье о сокрытии денег в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019-2020 годах он скрыл 9,6 миллиона рублей, за счет которых должна была быть погашена недоимка в бюджет. Глава колхоза объяснил неуплату налогов проблемами хозяйства. 26 февраля 2022 года Александра Дегтяренко взяли под стражу по обвинению в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями. Его, по мнению членов колхоза, изолировали, чтобы он не мешал оппонентам в отъеме колхозной земли.

Ранее Дегтяренко комментировал "Кавказскому узлу" причины банкротства колхоза. По его словам, с 2016 года хозяйство испытывало трудности с денежными средствами.

"Колхоз не получал никаких дотаций, а урожая не было из-за засухи. Мы вынуждены были денежные средства перенаправить на выплату зарплаты, на оплату коммунальных услуг, на дизтопливо, на погашение кредита, на семена, - в общем, на все текущие расходы, без которых мы бы не выжили, не смогли бы даже посеяться весной. Мы также оплачивали лизинг, газ, электроэнергию. Все это документально подтверждено", - рассказал бывший руководитель хозяйства.

В 2020 году Александр Дегтяренко заключил долгосрочный договор уступки прав и обязанностей земли сельхозназначения общей площадью более 13 тысяч га с ООО "Новое время", которое обещало привлечь в колхоз инвесторов, но не сделало этого. Колхозники стали требовать возврата земли, в том числе на акциях протеста. В итоге 16-й Апелляционный арбитражный суд признал незаконными все сделки, заключенные между бывшим руководством колхоза и фирмой "Новое время", и вернул землю в распоряжение хозяйства. Члены колхоза заявили, что после этого давление на них со стороны правоохранительных органов района усилилось. Были возбуждены административные дела в отношении четырех членов колхоза.

Напомним, 28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых в Прохладненском районе более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. На собрание, которое проводил после этого конкурсный управляющий, прибыли вооруженные люди, чтобы запугать колхозников и не возвращать землю колхозу. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил ранее принятое решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу.