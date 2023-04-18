18 апреля 2023, 02:48

Армянский национальный конгресс потребовал отставки спикера парламента

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Поведение спикера парламента Армении Алена Симоняна во время конфликта с активистом АРФ "Дашнакцутюн" неприемлемо, отставка Симоняна соответствует интересам правящей силы, сказано в заявлении Армянского национального конгресса.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля в Ереване произошел инцидент с участием спикера парламента Армении Алена Симоняна. Активист АРФ "Дашнакцутюн" Карен Мкртчян назвал его предателем, в ответ Симонян потребовал от охраны схватить активиста, унизил его и оскорбил. По словам Мкртчяна, спикер плюнул ему в лицо, а Симонян заявил, что активист попытался напасть на него. 6 апреля 11 правозащитных и общественных организаций потребовали созвать парламентскую комиссию по этике и привлечь Симоняна к ответственности.

Армянский национальный конгресс, возглавляемый первым президентом Левоном Тер-Петросяном, призвал правозащитные организации, политические силы и СМИ создать общественную платформу с требованием отставки спикера парламента Алена Симоняна, говорится в заявлении, опубликованном на сайте информационного партнера партии Ilur.am.

«История знает тиранов, которые расстреливали, вешали, даже съедали политических противников, но не было никого, кто в центре города, на глазах горожан плюнул бы в лицо человеку», - говорится, в частности, в заявлении.

Авторы считают, что отставка Симоняна, в первую очередь, исходит из интересов партии власти. «Однако правящая сила до сих пор хранит гробовое молчание, а ее лидеры даже пытаются оправдать его. Тем самым они разделяют ответственность за поступок спикера», - сказано в документе.

Армения и ее народ стоят перед экзистенциальными задачами и серьезными проблемами в сфере безопасности, а реакция власти на эти вызовы неадекватна, в том числе из-за неуважительного отношения к собственному народу, подчеркивают авторы заявления.

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Примечание:

"Сын Пашиняна опроверг информацию о нападении", "Мгер Саакян отпущен на свободу", "Три депутата парламента Армении от оппозиционной партии сложили мандаты".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 апреля 2023, 03:47

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