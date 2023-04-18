18 апреля 2023, 01:11

Автобус со взрывчаткой из ДНР остановлен на границе в Ростовской области

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Около 200 граммов прессованного гексогена обнаружили пограничники в автобусе, который ехал из Донецка в Ростов-на-Дону.

Автобус, в котором было найдено взрывчатое вещество, был остановлен пограничниками на пункте пропуска "Матвеев Курган".

Автобус ехал из Донецка в Ростов-на-Дону. "При проверке автобуса "Донецк - Ростов-на-Дону" в салоне обнаружено взрывчатое вещество гексоген. Оно изъято", - цитирует "Интерфакс" 17 апреля источник в правоохранительных органах.

Около 200 граммов белого порошка - прессованного гексогена было спрятано под сиденьями в салоне. В автобусе ехали сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде. Когда автобус доехал до КПП, его остановили на досмотр и просветили рентгеном, пишет 161.ru, также ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Автор: "Кавказский узел"

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