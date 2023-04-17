Экологи указали на риски застройки плато Лаго-Наки

17 апреля 2023, 23:13

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Строительство горнолыжного курорта на плато Лаго-Наки принесет России имиджевые потери, так как плато является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, отметили Дмитрий Шевченко и Михаил Крейндлин. Строительство курорта на Лаго-Наки сопряжено с техническими трудностями, но власти вряд ли откажутся от него, считает Валерий Бриних.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника. Экологи в Адыгее потребовали прекратить строительство горного курорта на территории плато Лаго-Наки, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект строительства горнолыжного курорта на плато в Адыгее еще не прошел ни экологическую экспертизу, ни оценку воздействия на окружающую среду, заявили экологи. Они указали, что в случае строительства курорта флоре и фауне плато, и в частности, десяткам краснокнижных растений будет нанесен серьезный ущерб.

НПО "Гражданская инициатива против экологической преступности" опубликовала в своем Telegram-канале мастер-план курорта на Лаго-Наки с подробными схемами дорог и горнолыжных трасс, привязкой объектов на местность, архитектурными решениями. "Подробное изучение этого документа повергло нас в шок. Речь там идет не только о том, чтобы кусочек заповедника отвести под лыжные покатушки. Речь о том, что уже в ближайшей перспективе Кавказский заповедник будет полностью уничтожен в своем нынешнем виде", - говорится в публикации от 13 апреля.

Идея построить курорт на плато Лаго-Наки была озвучена ещё в 2021 году, отметил руководитель НПО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко. "АО "Красная Поляна" выступило с инициативой строительства курорта. Тогда же была распространена информация о том, где будет располагаться курорт. Поэтому общественность и узнала, что это будет находиться на территории Кавказского биосферного заповедника и частично в буферной зоне заповедника. Когда разгорелся скандал, то инициаторы успокаивали, что, мол, объекты будут вне пределов всемирного культурного наследия "Западный Кавказ", - сказал он.

Опубликованный документ представляет собой сделанный по заказу инициаторов архитектурную концепцию курорта. "Но сам курорт ещё не проходил утверждение проектной документации. Не было и экологической экспертизы. Опубликована концепция, на основании которой будут производить проектирование и согласование", - отметил Шевченко.

По его словам, в настоящее время уже сформированы земельные участки, на которых хотя строить курорт. "На плане видно, что это большой участок, где будет горнолыжная трасса. И ряд мелких участков, где будут строиться гостиницы и прочая инфраструктура. Всё упирается в статус международной охранной территории", - пояснил Шевченко.

Статус объекта всемирного природного наследия не лишает страну суверенитета на этой территорией, никто ей не может запрещать что делать там, указал он. "Но поскольку Россия подписала международную Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия,то тем самым взяла юридическое обязательство сохранять данный объект как часть универсальных ценностей. Между тем сама Конвенция не предусматривает конкретных запретов. Там не сказано, что нельзя строить то-то или то-то. Она предусматривает добрую волю государств охранять территорию с таким статусом.Но национальное законодательство в свою очередь запрещает строительство на территории собственно заповедника", - рассказал Шевченко.

По его мнению,для того, чтобы обойти этот запрет, было пролоббировано создание Кавказского биосферного а на плато Лаго-Наки. "Ранее, в 1990-е годы такой полигон уже существовал. Потом плато вернули в состав заповедника. Недавно вновь плато включили в биосферный полигон. На полигоне допускается строительство объектов спортивного и туристического назначения, а также различной инфраструктуры для них. Возможность такой деятельности на полигоне закреплена и в положении о Кавказском заповеднике. Таким образом на национальном уровне уже ничего не препятствует, чтобы сейчас сделать проект, провести экологическую экспертизу и получить разрешение на строительство", - подчеркнул Шевченко.

В июне 2021 года власти Адыгеи подписали соглашение о строительстве горного экокурорта на территории Лагонакского нагорья. Документ был подписан на фоне решения Минприроды исключить из состава Лагонакского биосферного полигона наиболее ценные территории, где будет запрещено строительство. Руководство Адыгеи не идет на диалог с противниками строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья, а российские власти не дали ответа на письмо 124 ученых об угрозе для уникального природного объекта, констатировали в июле 2021 года экоактивисты. Дорогу к будущим курортам Лаго-Наки уже строят, сообщил "Кавказскому узлу" Алексей Гайворонский, представитель инициативной группы, обратившейся с письмом к властям России. "Пилят, рубят деревья, с огромным размахом уничтожают наследие ЮНЕСКО", — сказал он.

Но строительство на участке всемирного природного наследия может помешать имиджу будущего курорта, хотя инициаторы строительства хотят "вырезать эти участки" из объекта всемирного наследия. "Потому что это важно им с точки зрения имиджа, пиара будущего курорта. Они сами говорят о себе как об "экологическом курорте", который упорядочит туризм и даже спасёт плато Лаго-Наки. Поэтому чтобы не было противоречий с таким образом будущего курорта, нельзя допустить, чтобы строительство велось на охраняемой территории объекта всемирного природного наследия", - пояснил также Шевченко.

Для вывода из охраняемой территории всемирного наследия имеется процедура, добавил он. "Государство-участник Конвенции подаёт заявку в Центр ЮНЕСКО по всемирному культурному и природному наследию. Россия уже в 2021 году направила такую заявку. Должны были приехать эксперты Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы, чтобы посмотреть есть ли действительно основания для исключения этих территорий. А основанием может быть только трансформация, деградация территории, утрата уникальной ценности. Вероятно, инициаторы хотели доказать, что плато Лаго-Наки не восстановилось после выпаса скота в советское время, из-за нерегулируемого туризма и движения транспорта. По этой причине этот кусок территории нужно вырезать", - продолжил Шевченко.

После миссии всемирного наследия готовится отчёт, который выносится на сессию Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию, рассказал эколог. "В прошлом году эта сессия должна была пройти в России, в Казани. Но она не состоялась из-за международной обстановки. И поэтому вопрос подвис. Возможно, они ещё подождут, а потом просто наплюют на все и будут осуществлять проект. Если бы это было строительство дороги какой-то или что-то подобное, то наплевали бы давно на статус. Но частным инвесторам важно всё же как-то позиционировать курорт, чтобы привлечь людей, возможно, из-за границы", - считает Шевченко.

В мастер-плане в рамках концепции курорта предполагается строительство дороги. "Нужна связь с Сочи. Прежде всего, для того, чтобы сделать доступным аэропорт. Кроме того, и в проекте генплана Сочи до 2044 года тоже предусмотрена эта дорога Гузерибль-Красная Поляна. Это уже не желание коммерсантов, а госпроект. Если генплан Сочи будет утверждён, то это будет официальный документ о возможности построения дороги. Но никаких экспертиз ещё не проводилось", - отметил также Шевченко.

По его мнению, угрозой для альпийской зоны в случае развертывания строительства станет трансформация больших её площадей. "Будет сниматься грунт, перемещаться почвенный покров. Одних дорог временных будет 32 километра. Ещё 27 километров лыжных трасс, под которые, по их же плану, будут проскребать грунт. Следовательно, немалая часть плато Лаго-Наки будет обезображена. Прежде всего пострадают растения-эндемики на плато, которые не встречаются больше нигде. Помимо этого, под строительство гостиниц будет рубиться лес. Это за пределами Кавказского заповедника, но в его буферной зоне, как раз в границах охраняемой международной территории Западный Кавказ", - заключил Шевченко.

Без решения ряда технических проблем строительство на Лаго-Наки невозможно, подчеркнул руководитель республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в Адыгее Валерий Бриних. "Проходят предварительные изыскательские работы. Выявились большие проблемы с водоснабжением. Невозможно забуриться и раздобыть воду на плато. Источник воды придётся искать за пределами Лаго-Наки. Скорее всего, подходящим вариантом может быть речка Желобная. Наряду с этим есть и проблема с водоотведением, канализацией. Очистные сооружения для жидких коммунальных отходов на карстовом плато не построишь. Всё это надо спускать вниз. Машинами это все не увезёшь. Нужно протягивать трубу для стока жидких отходов. Либо до места, где можно сделать очистные сооружения, либо до ближайших действующих очистных, а это в поселке Каменномостский", - рассказал он.

Несмотря на сложность процессов подведения коммуникаций, от проекта вряд ли откажутся, считает эколог. "Пока окончательной концепции нет. Например, по строительству гостиниц. Предполагается строить их на плотной, скальной основе. Но те варианты, что предлагают, это карст. На нём строить капитальные сооружения, особенно многоэтажные гостиницы нельзя. В целом, Лаго-Наки - очень сложная зона для строительства. Карст — это пустоты под почвой, могут быть трещины на фундаменте. Однако в строительстве курорта заинтересованы как предприниматели, так и правительство Адыгеи. Потому что это привлечение инвестиций в республику, а также федеральное финансирование. Несмотря на трудности, от проекта не откажутся, так как считают, что этот курорт даст толчок развитию всей экономики региона в сфере туризма, сельского хозяйства. Возможно будет строительство собственного аэропорта — места для привоза туристов, а также развитие автомобильных и железных дорог", - пояснил Бриних.

Он сомневается, что Лаго-Наки лишится статуса охраняемой зоны международного значения, то эколог сомневается в изменении этого статуса. "Этот статус не уберут. Но будут стремиться обойти его. Во-первых, и зеленое движение, и общество охраны природы наше будет против. Да и в целом это престиж страны. Из-за Адыгеи не будут ломать это. К тому же, в связи с нынешней ситуацией Россия сама не хочет полностью обрывать отношения со всем международным сообществом. А ЮНЕСКО это важная и авторитетная международная организация", - считает Бриних.

Дорогу до Красной Поляны лоббировал и Ставропольский край, но это «убийство для Кавказского заповедника». "Вряд ли проект дороги пройдет. Объективно, экологическая экспертиза, когда она состоится, должна быть отрицательной", - полагает Бриних.

Он также подтвердил уникальность растительного мира Лаго-Наки. "Растениям, беспозвоночным, обитающим там, строительство нанесёт большой ущерб, несмотря на предосторожности. А если будут строить, как у нас "умеют" строить, то вообще будет катастрофа. Должен быть чёткий контроль со стороны государства и общественности, даже если проект пройдёт все экспертизы. Чтобы строили по проекту, а не наворотили и "скрыли концы" в карст", - резюмировал Бриних.

С 1999 года плато Лаго-Наки целиком в рамках Кавказского заповедника включено в объект всемирного природного наследия "Западный Кавказ", напомнил специалист Гринпис по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин. "Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно принимал решения о недопустимости строительства каких-либо туристической и спортивной инфраструктуры на охранных территориях ЮНЕСКО без проведения оценки воздействия на окружающую природную среду", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Россия пыталась в 2021 году добиться изменения границы охраняемой территории всемирного наследия. "Или, как они говорили — уточнения границ. Пыталась доказать необходимость исключить участок плато, где намечается строительство курорта. Но сессии не было в прошлом году. И Россия сам сняла этот запрос", - отметил Крейндлин.

Но, возможно, изменения границ зоны всемирного наследия всё же будут добиваться и тоже, по мнению эколога, из-за имиджевых соображений."Ведь при начале строительства эта территория может быть включена ЮНЕСКО в список объектов под угрозой. В результате никакая серьезная компания не примет участие в строительстве, и туристы из стран, где мнение ЮНЕСКО важно, не поедут на этот курорт. А внести изменения может только ЮНЕСКО. И вероятно, ЮНЕСКО не утвердит изменения. Потому что оснований для этого нет. Это часть плато Лаго-Наки такая же, как и остальные части", - подчеркнул Крейндлин.

Он также считает значительным экологический ущерб от строительства. "Даже если не учитывать последствия рубки леса, в основном за пределами заповедника, само возведение гостиниц, а также необходимость искусственного оснежения трасс, всё это будет наносить локальный ущерб. А пока никаких экспертиз по объектам не было", - заявил Крейндлин.

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