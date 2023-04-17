Три человека ранены при стрельбе в Назрани

17 апреля 2023, 20:20

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Житель Назрани из пневматического оружия ранил двух детей и женщину, он задержан, сообщили сегодня следователи.

Силовики задержали жителя Назрани, обстрелявшего детей и женщину из своей квартиры, сообщило сегодня управление Следкома России по Ингушетии. "По данным следствия, 15 апреля 2023 года 28-летний подозреваемый, находясь по месту своего проживания в многоквартирном доме по улице Московской города Назрани, произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. <...> ранения получили несовершеннолетние дети 11-ти и 12-ти лет, а также 42-летняя женщина", - говорится в сообщении на сайте ведомства. .

В связи со стрельбой возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России), оружие изъято, отчиталось следствие.

По данным Telegram-канала ingterpol_news, пострадавшие девочки с ранениями от пневматического оружия доставлены в Детскую республиканскую больницу. "Одна девочка получила пулю в плечо, вторая – в печень", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что после обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них, Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев, были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок - 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался полиции, а на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев, однако 15 апреля глава Ингушетии отчитался, что за время КТО убиты четыре предполагаемых боевика и двое задержаны, не назвав их имен.

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