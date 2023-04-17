Власти Дагестана объявили два выходных по случаю Ураза-байрама

17 апреля 2023, 19:44

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Правительство Дагестана в ответ на просьбу муфтията объявило 20 и 21 апреля нерабочими днями по случаю Ураза-байрама.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане, как и в других регионах СКФО, месяц поста Рамадан в этом году начался 23 марта. Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики отметили, что соблюдение дневного поста в Рамадан стало социальным трендом, которому пытаются внешне следовать некоторые люди и представители бизнеса, однако далеко не все из них на практике соблюдают пост.

Пост Рамадан (или Рамазан) назван в честь девятого месяца мусульманского календаря. Именно в этом месяце ангел Джабраил, по преданию, передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, которое стало основой священной книги мусульман – Корана. В месяц Рамадан обязательным для каждого мусульманина является соблюдение строгого поста (уразы). До наступления праздника разговения Ураза-байрам мусульманами должен быть выплачен религиозный налог закят-уль-фитр. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы статьи о Рамадане и Ураза-байраме.

Два дня, 20 и 21 апреля, объявлены нерабочими в Дагестане в связи с празднованием Ураза-байрама. Постановление об этом подписал сегодня председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщило правительство Дагестана в своем Telegram-канале.



"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" правительство Республики Дагестан постановляет: считать 20 и 21 апреля 2023 года нерабочими праздничными днями", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства республики.

"Кавказский узел" также писал, что эксперты отделения Банка России по Дагестану на основе данных Росстата подсчитали, что за год цены на набор продуктов, необходимых для приготовления чак-чака и мучной халвы на Ураза-байрам, составил 4,2%.Чак-чак и мучная халва – основная домашняя выпечка в праздник окончания Рамадана в Дагестане.

Ранее власти Чечни объявили выходными по случаю Уразы-байрама три дня, с 20 по 22 апреля, а власти Кабардино-Балкарии - лишь один день - 21 апреля.

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