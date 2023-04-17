Призывы пикетчицы переименовать Волгоград вызвали споры прохожих

17 апреля 2023, 21:18

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Одиночный пикет с требованием вернуть Волгограду название Сталинград провела сегодня активистка Таисия Колдашева. Часть прохожих согласились с доводами пикетчицы, что название Сталинград актуально для города, другие призвали не возвращать Волгограду имя Сталина.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября 2022 года волгоградские ветераны предложили губернатору Андрею Бочарову переименовать Волгоград в Сталинград. Глава региона отказался выполнить просьбу ветеранов до изучения мнения жителей области. 5 декабря 2022 года состоялось первое заседание совета по изучению общественного мнения по возвращению Волгограду имени Сталинград. В регионе есть гораздо более насущные проблемы, чем переименование областного центра, указали пользователи соцсети. К 80-летию Сталинградской битвы мэрия города временно установила на въездах в Волгоград таблички "Сталинград". 1 февраля бюст Сталина был открыт в Волгограде по случаю празднования 80-летия Сталинградской битвы, он разместился примерно в ста метрах от памятника жертвам политических репрессий. ВЦИОМ в тот же день опубликовал результаты опроса жителей Волгограда, из которого следует, что против переименования Волгограда в Сталинград выступают 67% горожан.

Полиция не мешала проведению пикета за переименование Волгограда

Член Национально-освободительного движения Таисия Колдашева провела сегодня одиночный пикет в центре Волгограда. В руках она держала плакат "Вернем Сталинграду имя Сталинград" и флаг движения, к которому себя причисляет.

Колдашева вышла на одиночный пикет на фоне Вечного огня на пересечении аллеи Героев и проспекта Ленина в 16.30 мск. Женщина сообщила, что ее дедушка был участником Сталинградской битвы, "прошел всю войну" и вернулся домой живым. По ее мнению, Сталинград, прежде всего, является символом победы СССР во Второй мировой войне. "Это символ победы. Историческая память. Поэтому нужно восстанавливать имя Сталинград. Люди отстаивали Сталинград в годы Второй мировой войны. Много жизней положили за это. Здесь исторический центр России. В Сталинграде произошел перелом в Великой Отечественной войне. Он станет туристическим центром", - заявила Таисия Колдашева.

Войну выиграл не лично Сталин, а "партия в целом, советское правительство, наша героическая армия, ее талантливые полководцы и доблестные воины, весь советский народ", объявил первый секретарь ЦК Никита Хрущев на историческом закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 года. В открытом письме 25-ти деятелей советской науки, литературы и искусства (1966 год) выражено мнение об ответственности Сталина за неготовность к войне. Часть ветеранов придерживается мнения, что победа состоялась не благодаря, а вопреки Сталину, говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Пикетчица считает, что сейчас, на фоне противостояния России и Запада, настало удачное время для переименования Волгограда. "Сейчас самое время восстановить историческое название города – в память о той войне. Для нас это символ победы, а для них - это символ поражения. Сигнал им", - сказала участница акции.

Расходы на переименование города будут несущественны, уверена Колдашева. "Мы богатая страна. Для восстановления символа победы нам хватит денег", - считает она.

Таисия Колдашева усомнилась в том, что в среди репрессированных Сталиным были невинные люди. "Кого репрессировали? Предателей! В интересах Запада работали", - сказала она.

Активисты Волгоградской областной Ассоциации жертв политических репрессий восстановили имена 250 тысяч репрессированных земляков, процесс реабилитации был завершен лишь к 2016 году.

К пикетчице подходили прохожие и высказывали свои мнения об идее переименования Волгограда в Сталинград. Пикет продлился около часа. Полицейские к пикетчице не подходили, происшествий и провокаций не было.

Волгоградцы высказали противоположные мнения о переименовании города

Корреспондент "Кавказского узла" опросил прохожих об их отношении к идее переименования Волгограда. Военный пенсионер Евгений Прохоров служил офицером-строителем в Средней Азии, на Кавказе, закончил свою службу в Подмосковье. Он уверен, что переименование города необходимо. "Здесь мы хребет фашизму переломили и погнали его к стенам Рейсхканцелярии. Сейчас такое время, когда нужен мощный символ победы. И Сталинград таким символом является", - заявил офицер в отставке.

Мужа поддержала супруга Антонина. "Полностью поддерживаю эту идею. Не нужно смешивать сталинские репрессии со сталинскими победами и в мирное, и в военное время. Победы были, и о них знает весь мир. Пора миру о них еще раз напомнить", - сказала Антонина Прохорова.

Рабочий Алексей выступает против переименования город и назвал эту тему заезженной. "Устали мы от этой кампании. Хватит уже будоражить общество идеями о переименовании. Три поколения горожан жили в Волгограде. Пусть и потомки наши живут в городе на Волге. Мне название Волгоград нравится. Я не хочу изменений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Такое же мнение высказал студент медицинского университета Сергей. "Родился в Волгограде и умереть хочу в глубокой счастливой старости в Волгограде. Имя Сталина неоднозначно. Сколько людей он безвинно уничтожил! У нас раскулачены были дедушка и бабушка моей мамы. Бабушка умерла в Сибири. Дедушка от болезней умер, когда вернулся после реабилитации. Никогда в нашей семье перед именем Сталина не благоговели. Всегда знали и помнили о его преступлениях", - сказал Сергей.

Студентки колледжа Елена Бурова и Татьяна сказали, что им безразлично, как будет называться город. "Главное, чтобы беды наш город миновали и вовремя дороги делали и канализационные трубы латали", - заметила, смеясь, Елена.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения горожан.

Политолог отметил пассивность волгоградцев в вопросе переименования города

Волгоградский политолог Александр Сайгин выступает за топоним Волгоград. "Я здесь сформировался как личность. Мне это название гораздо приятней", - сказал Сайгин корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог считает инициативу переименования Волгограда в Сталинград "заведомо безрезультатной". "Радует, что в медиа эта тема не присутствует особо. Не нашла отклик у общества. Во многом общество пассивно. И если вопрос о переименовании будет спущен директивно сверху, то мало кто выскажется против этого. Но и особой поддержки на федеральном уровне не наблюдается у этого вопроса. Это не то, чем живет общество и о чем оно думает", - подчеркнул Сайгин..

Сайгин отметил, что среди представителей местных элит, по его мнению, больше сторонников переименования города в Царицын (исконный топоним города), а переименование в Сталинград они не поддерживают. Многие выступают и за сохранение топонима Волгоград из-за дороговизны переименования. "Это действительно не насущный вопрос. Те, кто это переименование затевает, недостаточно понимают менталитет людей, которые здесь живут", - заявил Александр Сайгин.

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